Sint-Truiden verdubbelt haar KUNG-FUlessen voor kinderen in kader van #MeToo “Ik wil kinderen weerbaar maken, #MeToo heeft aangetoond hoe belangrijk dat is” Dirk Selis

21 januari 2019

03u12 0 Sint-Truiden Sint-Truiden wapent de jeugd, met een op maat gemaakte en gratis cursus kung fu voor leerlingen uit de lagere school. Zo leren ze op een speelse en gepaste manier reageren op allerlei vormen van agressie en intimidatie. “Als #MeToo ons iets geleerd heeft, dan wel dat we weerbaar moeten zijn. Ook de jongsten onder ons”, zegt schepen Hilde Vautmans.

De reeks zelfverdedigingslessen werd vorig jaar in het leven geroepen door schepen van Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans, zelf criminologe van opleiding. Zij lanceert nu dit semester een tweede reeks: gratis, na schooltijd én op maat van leerlingen uit de lagere school.

Hadden we kung fu gezegd? Correcter is ‘penchak silat’, een Indonesische versie die meer op verdedigen gericht is. “Door in te spelen op de fantasiewereld van de kinderen, leren we hen op een laagdrempelige manier allerlei afweertechnieken aan”, legt instructeur Erich Demaret uit. Hoe dat dan precies in zijn werk gaat? “We focussen op vier dieren: de tijger, cobra, kraanvogel en aap. Die hebben elk een typerende manier van bewegen, die we vertaald hebben naar een techniek waarmee kinderen gepast en verantwoord kunnen reageren wanneer ze geïntimideerd of aangevallen worden.”

Denkt u nu spontaan aan de tekenfilm ‘Kung Fu Panda’? U bent niet alleen. “Mijn zoontje Ravi (8) had er de mond van vol”, aldus Miriam Terheggen. “Meestal vertelt hij niet zoveel over school, maar nu wel. Hij kende de techniek van de vier dieren ook via Kung Fu Panda, dus deze lessenreeks sluit naadloos aan bij zijn leefwereld. Prima idee ook om deze cursus gratis in de naschoolse opvang aan te bieden. Ik ben er zelf ook wat meer over gaan nadenken. Over wat zo’n lessen kunnen doen voor het zelfbeeld van een kind. Het heeft geklikt, zowel bij mij als bij Ravi.”

Om toch even een stoute vraag te stellen: maakt schepen Vautmans nu vechtmachines van de Truiense jeugd? “Nee, hoor”, verzekert ze. “Penchak silat is gericht op verdedigen — mocht dat ooit nodig zijn. Ik ga geen agressieve gevechtssport introduceren in een school... En ik speel ook geen paniekvoetbal. Ik wil kinderen alleen wat basistechnieken meegeven. Zo hoop ik later mijn eigen dochter na zo’n lessenreeks met een geruster hart naar een fuif te zien vertrekken. Als een assertieve tiener, die nee kan zeggen tegen drugs of ongewenste intimiteiten. Ik zie hier dan ook een link in met #MeToo, de massale reactie tegen ongewenst seksueel gedrag. Wie niet weerbaar is, draagt daar ook vaak levenslang de gevolgen van. Dus waarom zouden we het onze kinderen niet aanleren?”

De lessenreeks werd vorig jaar een eerste keer aangeboden, en toen namen honderd leerlingen uit het basisonderwijs deel. “Leerlingen uit negen verschillende scholen, tussen 6 en 12 jaar jong”, verduidelijkt Vautmans. “Er werd toen ook al wat gevreesd dat we hen leerden vechten, maar de evaluatie heeft aangetoond dat dit niet klopt. Ouders van deelnemertjes gaven aan dat zij na afloop net vlotter ‘neen’ konden zeggen in risicovolle situaties, wat ook ons doel was. Opdracht geslaagd, en daarom bieden we de lessen nu opnieuw aan in deze en volgende maand. Overigens: we hebben het aantal sessies moeten verdubbelen wegens de grote vraag.”