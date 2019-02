Sint-Truiden twee weken lang dé carnavalshoofdstad van Haspengouw Dirk Selis

16 februari 2019

16u02 0 Sint-Truiden Sint-Truiden is vanaf zondag 24 februari tot en met maandag 4 maart opnieuw dé carnavalshoofdstad van Haspengouw. Jong en oud zullen hun ogen de kost kunnen geven tijdens een kleurrijke mix van bruisende evenementen en wervelende taferelen.

Stadsjeugdprinses Lina de Eerste trapt de festiviteiten op gang met haar Super Kindercarnavalsfeest op zondag 24 februari in de Gazo. Die verandert vanaf 13u11 in een kinderparadijs, met zwierige discomuziek en een niet te missen optreden van Jens de Matroos.

Dinsdag 26 februari is er om 19u11 de ontvangst van het Gilde Blauw Sjuut uit Heerlen in de Brouwerij van Wilderen. Dit bonte gezelschap herneemt de historische tocht van het narrenschip uit 1133 die ook in die tijd Sint-Truiden al op zijn kop zette. Diezelfde dag kunnen vanaf 13u30 ook de iets oudere stadsgenoten hun hart ophalen tijdens de carnavalsdansnamiddag voor senioren in ’t Veilinghuis. Daar vindt op donderdag 28 februari om 13u eveneens de carnavalsdansnamiddag voor personen met een handicap plaats.

Kermis

In Sint-Truiden ook geen carnaval zonder kermis. De tientallen kraampjes en attracties zijn geopend vanaf vrijdag 1 maart. Die dag wordt er vanaf 20u ook gequizd in het Feestpaviljoen op de Grote Markt. De opbrengst van deze TrudoQuiz gaat naar de kinderafdeling van het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo.

Non-stopfeestweekend

“Daarmee is het startschot gegeven van een non-stopfeestweekend op en rond de Grote Markt waar de hoogtepunten elkaar in spoedtempo opvolgen. Het succesvolle Faat Verklieëd Bal is op zaterdag 2 maart ‘the place to be’. Op zondag 3 maart is er naast de ceremoniële Machtsoverdracht en de ronkende Prinsenparty ook een gloednieuw Beerpong Tornooi. Dat wordt voor de eerste keer georganiseerd in samenwerking met de Truiense studentenvereniging ‘Moeder Kanarie’”, vertelt Jo Sneyers, Opper van de Truiense stadscarnavalsvereniging Orde van de Commeduur.

Dé apotheose is er op maandag 4 maart met de Internationale Verloren Maandagstoet. Die rijdt vanaf 13u33 via Schurhoven, Nieuwpoort, de Houtmarkt, de Plankstraat, het Heilig Hartplein, de Luikerstraat, het Europaplein, de Naamsevest, de Clockemstraat, de Stapelstraat, de Rijschoolstraat, de Kazernestraat, het Sint-Martenplein, de Breendonkstraat, de Diesterstraat en de Abdijstraat door het stadscentrum.

Heilige Trudo

“De Internationale Verloren Maandagstoet is al aan zijn 74ste editie toe. Er nemen 45 groepen deel uit Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Wallonië en zelfs uit Nederland. Om iedereen de kans te geven om van het bonte schouwspel te genieten, richten we dit keer aan het Sint-Martenplein een speciale kidszone in en voorzien we aan ons stadskantoor een zone waar personen met een handicap in alle comfort naar de stoet kunnen kijken. Wij betrekken dus echt iédereen bij het carnavalsgebeuren, zelfs de stichter van onze stad. De heilige Trudo prijkt voor de gelegenheid in cartoonvorm op de nieuwe affiche die vanaf vandaag overal opduikt”, zegt schepen van Carnaval Hilde Vautmans.

Het volledige carnavalsprogramma is terug te vinden op www.raadvanelf.be.