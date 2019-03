Sint-Truiden stoomt kelners klaar tot toeristische ambassadeurs Dirk Selis

25 maart 2019

16u41 1 Sint-Truiden Waar is het mooi om te fietsen? Welke monumenten zijn een bezoek waard? Deze en andere vragen heeft elke kelner al eens op zijn of haar bord gekregen. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor toeristen. Daarom leidt Toerisme Sint-Truiden het horecapersoneel deze week op tot toeristische ambassadeurs.

De lente hangt in de lucht en in Sint-Truiden gaan de knoppen aan de fruitbomen één voor één open. Alles is in voorbereiding om de tienduizenden bezoekers dit bloesemseizoen opnieuw dé tijd van hun leven te bezorgen. Voor de toevloed van de toeristen krijgen de horeca-uitbaters een opleiding tot ambassadeur.

“Sint-Truiden heeft een bloeiende horecasector, waar wij vanuit Toerisme Sint-Truiden ook bijzonder constructief mee samenwerken. De mensen die toeristen in de cafés, brasserieën en restaurants bedienen, zijn dikwijls ook het eerste aanspreekpunt over onze stad. Aan de vooravond van ons bloesemseizoen geven wij hen aan daarom een stoomcursus over ons toeristisch aanbod: van de populairste rondleidingen tot de mooiste fiets- en wandelroutes. Bedoeling is om onze bezoekers zo een nóg beter service te kunnen bieden”, verduidelijkt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Fietsknooppunten

Philip Blavier van het Zeppers café ‘’t Elfde Gebod’ is enthousiast over de opleiding: “Van de bloesems wist ik al veel af. Mijn ouders zijn fruittelers. Maar hoe het nu weer precies zit met die fietsknooppunten en de Vespaverhuur. Daar wist ik minder over. Zo’n opfriscursus is dus een goede zaak, want tijdens het Bloesemseizoen krijg ik wel zo'n honderd vragen per dag.” Ook Ben Mees van Hotel-Brasserie l’O de Vie in Velm is tevreden: “Mijn hotelgasten willen correct geïnformeerd worden, de tijd dat je zei ‘ga maar naar de zaterdagmarkt en fiets maar eens rond’ is lang voorbij. Verrassend, er waren veel weetjes bij die ik echt niet kende.”

Fruitige streekgerechten

Alle deelnemers aan de opleiding krijgen eerst een flitsende uiteenzetting over de nieuwigheden en sterkhouders van het toeristische lenteprogramma, waarna ze een snelle route doorlopen langs de belangrijkste hotspots van de hoofdstad van Haspengouw. Aansluitend werd er met een aantal onder hen van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om hun menukaarten aan te vullen met fruitige streekgerechten. “Samen bereiden we ons zo voor om onze inwoners en bezoekers deze lente zo goed mogelijk op te vangen. Wij zijn er alleszins klaar voor. En de weergoden zijn ons bij de start van de bloesemperiode, vanaf vrijdagavond, gunstig gezind. Het wordt een topseizoen”, hoopt burgemeester Veerle Heeren.