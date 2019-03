Sint-Truiden stapt in pilootproject om werelderfgoed te beschermen DSS

22 maart 2019

16u36 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden zal deelnemen aan een nationaal pilootproject om haar UNESCO-werelderfgoed en diens omgeving te beschermen. Het project moet zorgen voor consequente adviezen bij omgevingsvergunningen met respect voor het Truiens erfgoed.

Sint-Truiden beschikt met het Belfort en het Sint-Agnesbegijnhof over maar liefst twee werelderfgoedsites. Rond elke site is een bufferzone afgebakend, waarbinnen het Agentschap Onroerend Erfgoed advies kan verlenen bij omgevingsvergunningen. De omgeving rond een werelderfgoed werkt namelijk ondersteunend, en dit advies moet voorkomen dat bepaalde ingrepen die omgeving verstoren. In de praktijk blijkt dit vandaag problematisch te zijn. De door UNESCO erkende waardeomschrijving van erfgoed is te algemeen, en blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar binnen de bufferzones. Daardoor wordt er door het Agentschap vaak geen advies verleend.

Pilootproject

In samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed start Sint-Truiden – samen met Mechelen en Kortrijk – daarom met een pilootproject. Het doel van het project is om de UNESCO-waarden van belforten en begijnhoven te vertalen naar een bruikbaar document om consequente adviezen te verlenen bij omgevingsvergunningen. “Het is essentieel dat de nabije omgeving in harmonie wordt afgestemd op het werelderfgoed. Het samen bekijken van de twee werelderfgoedsites in Sint-Truiden kan belangrijke aandachtspunten naar boven brengen inzake ruimtelijke ordening”, verklaart bevoegd schepen Jelle Engelbosch. “Met het project willen wij ons Truiens erfgoed – een van onze belangrijkste uithangborden – verder beschermen.”