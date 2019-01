Sint-Truiden mikt op 30.000 bezoekers in bloesemseizoen Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) wil Japanse toeristen verleiden Dirk Selis

30 januari 2019

17u29 0

De temperaturen doen anders vermoeden, maar in Sint-Truiden zijn ze al helemaal in lentestemming. De stad draait op volle toeren om haar inwoners en bezoekers van hun sokken te blazen met een toeristisch activiteitenpakket om ‘u’ tegen te zeggen. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V )wil in 2019, 30.000 toeristen een fantastische lente bezorgen in de hoofdstad van Haspengouw. Maar heeft haar zinnen voornammelijk op de Japanse toeristen gezet.

“Jaarlijks komen er 25.000 bezoekers naar Sint-Truiden afgezakt om getuigen te zijn van de bloesempracht. Dat is een mooi cijfer, maar onze stad heeft gewoon zoveel potentieel dat we eigenlijk nog veel meer mensen moeten kunnen laten genieten van ons aanbod. We kijken hierbij ook verder dan de eigen landsgrenzen, zelfs tot in Japan. Dat heeft met zijn kersenbloesemseizoen trouwens meer raakvlakken met onze regio dan je zou denken”, zegt burgemeester Heeren.

Sinds de komst van de Japanse eigenaar van de voetbalclub STVV gaat er voor Sint-Truiden een nieuwe toeristische markt open. Brugge en Brussel hadden de Japanners al langer ontdekt, maar via de Japanse internetgigant DMM (Digital Media Markt) wordt ook Sint-Truiden gepromoot voor zijn historisch erfgoed en de fruitstreek met al haar bloesempracht. De Japanners zijn vanaf 2017 eigenaar van STVV. ‘Sindsdien komen er jaarlijks een 200-tal families naar onze stad. Onze gids heeft enkele weken geleden twee selecte groepjes rondgeleid en ze waren vooral onder de indruk van onze Grote Markt en alle horecazaken. We willen daar beter op inspelen en vragen daarom aan onze horeca of ze de belangrijkste gerechten op hun menukaart in het Japans wil vertalen.’

‘We proberen het aantal bezoekers uit Japan nog op te krikken, want ze zijn ook onder de indruk van de streek. Een historische stad met terrasjes en zoveel natuur in de omgeving is voor hen uniek. Ook het bloesemverhaal vinden ze prachtig. Japanners zijn dol op bloesems.’ Sint-Truiden heeft daarom filmpjes over de streek bewerkt met Japanse ondertitels om in het land van de rijzende zon nieuwe toeristen te lokken.

Per step door Haspengouw

Welke bijzondere ervaringen staan ons deze lente zoal te wachten? “Dit seizoen zetten we onze mooie dorpen nog meer op de kaart met uitgestippelde belevingstochten. Ook komt er een bloesemkermis aan één van de lounges en organiseren we een steptoer tussen verschillende blikvangers in onze ruime aanbod. Hierin blijven de sterkhouders, zoals de nocturnes, de fruit- en wijnarrangementen en de bloesemshuttletocht, natuurlijk behouden”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans (Open VLD).

Sint-Truiden doet het volledige vernieuwde aanbod begin februari uit de doeken. Dan valt de gerestylede toeristische gids in elke Truiense brievenbus. Online is alles terug te vinden op de nieuwe website visitsinttruiden.be, die gelijktijdig gelanceerd wordt. Er waait dus merkbaar opnieuw een frisse lentewind door het Truiense landschap. En die zal tot ver voelbaar zijn.