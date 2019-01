Sint-Truiden heeft eerste Vlaamse schepen van Eénzaamheid Eerste pilootproject van Pascy Monette moet mensen uit sociaal isolement halen met meldpunt Dirk Selis

03 januari 2019

22u55 0 Sint-Truiden In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Theresa May een minister van Eenzaamheid aangesteld. Maandag volgt Sint-Truiden met een schepen van eenzaamheid. “Eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar met de opmars van de thuiszorg”, zegt de eerste Vlaamse schepen van Eénzaamheid Pascy Monette (open VLD).

Eén op vier Vlamingen voelt zich geregeld tot vaak eenzaam en helaas ontsnappen de Truienaren er ook niet aan. “Sint-Truiden is een gezellige stad waar we om elke inwoner geven. Wie niet meteen mee kan, laten we daarom niet achter”, zegt Pascy Monette, ’s lands eerste schepen van Eenzaamheid. “Eenzaamheid is een verborgen probleem, mensen praten er niet graag over. Volgens internationaal onderzoek is eenzaam zijn net zo ongezond als roken en obesitas. Mensen zijn vaak eerst eenzaam en worden dan ziek. Mijn apotheker vertelde dat er mensen zijn die iedere dag een paracetamol bij haar komen kopen om maar een gesprek te hebben. Als lokale samenleving moeten we hier samen iets aan doen. Je kan deze problematiek nergens meer gaan “bijplakken”. Het probleem vereist een volwaardige 180° beleidsaanpak.”

Eenzaamheidsmeldpunt

“We hebben niet de illusie dat we dit probleem kunnen oplossen, maar we willen de Truienaren wel mobiliseren en initiatieven steunen die iets aan eenzaamheid doen. In éénzaamheidsbestrijding is het van cruciaal belang om de aandacht die we voor elkaar hebben, te verhogen. Via een sensibiliseringscampagne gaan we de Truienaren bewust maken van de problematiek en hen oproepen om waakzaam te zijn voor signalen van éénzaamheid. Truienaren kunnen gevallen van Eénzaamheid voortaan signaleren aan een speciaal daarvoor opgericht meldpunt.”

Enkel nog vrienden op Facebook

“Een oud vrouwtje dat ondanks haar kranige leeftijd toch de moeite neemt om een keer of drie per week naar de supermarkt te gaan, maar sinds een tijdje alleen nog brood en eieren in haar mandje legt. Of daar al eens een verwarde indruk nalaat. Een bejaarde heer die op gezette tijdstippen een koffie gaat drinken op café, maar plots de brui geeft aan die vaste routine. Een jonge moeder met twee kinderen die na een vechtscheiding merkt dat haar “vrienden” nog enkel op Facebook bestaan en al dagenlang tegen niemand meer gepraat heeft. Het zijn een paar voorbeelden die we hier op het OCMW van Sint-Truiden dagelijks horen. Want het zou kunnen dat het vrouwtje met financiële problemen kampt of dat ze tekenen van dementie begint te vertonen. Misschien voelt de grijze tooghanger zich plots niet meer goed in z’n vel en is hij aan het vereenzamen. Alleen: in de meeste gevallen zullen ze dat zelf niet bij hulpverleners komen vertellen en wanneer die er toch achter zouden komen, is het niet zelden al te laat”, vertelt Monette.

Postbode en kassierster houden oogje in ’t zeil

Net daarom wil Monette een meldpunt rond eenzaamheid opstarten, naar Rotterdams voorbeeld. De aanleiding voor dat meldpunt was dat in 2013 een Rotterdamse vrouw werd aangetroffen die al tien jaar dood in haar huis lag zonder dat iemand dat had opgemerkt. Elke inwoner, maar ook sociale organisaties, verpleegkundigen, huisdokters, postbodes, bakkers en kassiersters kunnen het daar melden als ze sterke vermoedens hebben dat iemand eenzaam of sociaal geïsoleerd is. Na een melding komen vrijwilligers binnen de 24 uur thuis aankloppen om te verifiëren hoe het gaat. Na een eerste pilootproject wordt het meldpunt uitgerold in heel de stad.