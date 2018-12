Sint-Truiden gaat zelfrijdende bus inzetten Parkeren wordt duurder in de binnenstad Dirk Selis

23 december 2018

12u34 0 Sint-Truiden Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) gaat vanaf 2019 de bevoegdheid Mobiliteit zelf ter harte nemen. En die mobiliteit gaat er in de nieuwe legislatuur heel anders uitzien in de Trudostad. Eén en ander werd duidelijk op de voorstelling van het nieuwe bestuurskoord. Dit gaat er allemaal veranderen op vlak van mobiliteit in Sint-Truiden.

Om de Veemarkt met het centrum van de stad te verbinden gaat de Stad Sint-Truiden een zelfrijdend busje inleggen: de shoppingshuttle. Ook komt er een groene verbinding naar de binnenstad met een veilige wandel- en fietspad.

Fietsring

Na de afronding van de studie van de UHasselt wordt een digitaal en flexibel parkeergeleidingssysteem met randparkings ingevoerd. Er komt ook een fietsring rond Sint-Truiden.

Parkeren in de binnenstad wordt duurder

In overleg met de buurt worden de blauwe zone en betalende zone uitgebreid in buurten met een hoge parkeerdruk. Inwoners met bewonerskaarten mogen voortaan parkeren in de aangeboden ondergrondse parkeerplaatsen. Ook gaat de stad onderzoeken wat er mogelijk is op de parkings van winkelketens. Parkeren wordt duurder in het centrum en goedkoper aan de rand.

Citydepot

Er komen venstertijden voor leveringen aan winkels en horecazaken in het stadscentrum. De komst van een Citydepot , het verhaal van slimme distributie aan de rand van de stad, wordt onderzocht. De Shop&Go-plaatsen, die garantie bieden op een half uur gratis parkeren in het centrum worden uitgebreid.

Verkeersluwe binnenstad

Verkeersonveilige schoolomgevingen worden aangepakt. De binnenstad wordt leefbaar gemaakt met langzaam verkeer, zonder dat de bereikbaarheid in het gedrang komt. We ontraden doorgaand verkeer in de binnenstad. Gemengd verkeer van fietsers, voetgangers en wagens blijft mogelijk.

Taxi

Er worden meer publieke laadpalen voor elektrische wagens geplaatst op randparkings. Taxibedrijven gaan voortaan één vast bedrag mogen aanrekenen voor verplaatsingen binnen de stad en van de kerkdorpen naar de stad. Er komen bijkomende taxiplaatsen in de binnenstad en op de specifieke plaatsen zoals het Trudo-ziekenhuis.

Stoepborden

Voetpaden behoren aan de voetgangers. Hier horen geen obstakels op te staan. Handhaven is de niet misverstane boodschap van de nieuwe legislatuur aan de handelaars .

Velo& The City

Er komt een plan om alle dorpen via een fietsweg te verbinden met de stad. Ook het plan van Luc Withofs waarbij je op verschillende plaatsen in de stad fietsen kan huren komt er.

Wegenwerken

In overleg met de handelaars wordt er slechts één handelsstraat per legislatuur aangepakt. Het is nog maar de vraag of de volgende belofte in het bestuursakkoord daar ondergeschikt aan is: “We investeren verder in publieke pleinen, wonen, horeca, handel en gemeenschapsvoorzieningen. Ons nieuw “ruimtelijk uitvoeringsplan binnenstad” biedt alle mogelijkheden om een levendig centrum te creëren.”