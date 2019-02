Sint-Truiden gaat verspilling tegen met doorgeefkast DSS

18 februari 2019

19u35 0 Sint-Truiden Wie droge voeding, boeken of iets anders te veel heeft, kan het kwijt in de Doorgeefkast in Sint-Truiden. Voorbijgangers die interesse hebben, nemen gewoon mee wat ze leuk vinden. De (Door)Geefkast in Sint-Truiden is een initiatief van Samen Sterker Limburg. De partners zijn De Voorzorg Limburg, ABVV Limburg en sp.a Limburg.

“Wat is er mooier dan iets dat je in overschot heb en niet kan gebruiken, zoals boeken die uitgelezen zijn of al jaren onder stof op zolder liggen, spelletjes, speelgoed, dubbel gereedschap of overschotten uit je eigen tuin, door of weg te geven aan anderen?”, vraag gemeenteraadslid Eddy Boutti (sp.a). “De naam, (Door)Geefkast, spreekt voor zich: het is een kast waar iedereen spullen in goede staat kan achterlaten en wie iets kan gebruiken, kan het meenemen.”

Wegwerpcultuur

Ook De Voorzorg Limburg wil met dit project mee impulsen geven aan onderlinge samenhang en solidariteit. “Het is een vernieuwend en puur initiatief dat mensen wil verbinden door een vrijwillige kleine gift aan elkaar. We hopen dat dit project inspirerend werkt”, zegt Erwin Vaes van De Voorzorg.

“Naast het tegengaan van de wegwerpcultuur staat het element van het delen centraal, ook met mensen die het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Er bestaan heel wat initiatieven op dat vlak in Nederland, maar ook al in Vlaanderen. De groep van kansarmen blijft spijtig genoeg groeien, zeker ook in Sint-Truiden. Er kan niet genoeg gedaan worden om deze doelgroep te ondersteunen en te betrekken”, vult oud-burgemeester Ludwig Vandenhove aan.