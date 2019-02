Sint-Truiden gaat van twee naar tien elektrische deelwagens voor inwoners DSS

21 februari 2019

13u32 0 Sint-Truiden Het autodeelproject van de stad Sint-Truiden wordt binnenkort uitgebreid van twee naar tien elektrische wagens. ‘We willen de Truienaren aanmoedigen om zich op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen’, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

De inwoners van Sint-Truiden kunnen al sinds 2017 twee elektrische deelwagens van de stad huren. Maar nu beslist de stad om acht wagens extra ter beschikking te stellen. Drie jaar geleden verving Sint-Truiden zijn verouderde wagenpark door 22 elektrische leasewagens. ‘Omdat die groene wagens na de kantooruren grotendeels stilstonden, is het idee gegroeid om een autodeelproject voor de inwoners op poten te zetten’, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Sinds 2017 kunnen de Truienaren twee elektrische deelwagens van de stad huren, die dag en nacht beschikbaar zijn. Reserveren gebeurt online. ‘Een sleutel is niet nodig. Met de app kunnen gebruikers de wagen zelf openen.’

Positieve reacties

Vorig jaar werden de elektrische wagens meer dan 300 keer uitgeleend door een trouw publiek van ruim dertig gebruikers. ‘Mensen reageren positief. Daarom hebben we beslist om het project uit te breiden tot tien elektrische deelwagens. We willen allemaal een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar soms blijft een wagen noodzakelijk. Zeker in een stad als Sint-Truiden, die niet altijd even bereikbaar is met het openbaar vervoer.’Een elektrische wagen huren kost 1,5 euro per uur. Per gereden kilometer betaal je nog eens 0,15 euro.