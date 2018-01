Sint-Truiden gaat resoluut voor de dubbel 25 januari 2018

Handbal eerste nationale vrouwen

Sara Marteleur neemt het dit weekend met de vrouwen van Sint-Truiden op tegen Waasmunster. Afgelopen weekend schakelde Sint-Truiden in de beker van België nog Antwerp uit met een ruime zege.





"We maakten al snel een beslissende kloof", vertelt Sara Marteleur. "Daardoor kwam iedereen aan spelen toe. Je merkt dat we week na week groeien. Het toernooi in Marseille tijdens de winterstop heeft ons deugd gedaan. We speelden er verschillende wedstrijden op een erg hoog niveau. Daardoor begin je zelf ook automatisch sterker te spelen."





De komst van Waasmunster zaterdag mag in principe geen probleem zijn. "Het is wel een heel gedreven ploeg waarmee je nooit klaar bent. Met het spel van de voorbije weken moeten we wel vlot afstand kunnen nemen. Ook in de halve finale van de beker van België spelen we trouwens tegen Waasmunster. De dubbel zit er dus zeker in. In de finale spelen we dan waarschijnlijk tegen Visé. Het moment om revanche te nemen na het verlies in de finale vorig seizoen." (MSH)