Sint-Truiden bindt de strijd aan tegen de hondenpoep: roterende sensibiliseringsborden en extra patrouilles Dirk Selis

16 april 2019

19u21 4 Sint-Truiden Roterende sensibiliseringsborden moeten hondeneigenaars in Sint-Truiden ertoe aanzetten om voortaan naast een leiband voor hun trouwe viervoeter(s) ook altijd een hondenpoepzakje tijdens hun wandeling mee te nemen. Samen met preventieve en informatieve patrouilles door de gemeenschapswachten, dijkt het stadsbestuur de hondenpoepproblematiek zo verder in.

Niets zo vervelend als hondenpoep op straat. Het ontsiert niet alleen het beeld van de omgeving, het is ook nog knap lastig voor wie er achteloos met zijn of haar schoenzool in terechtkomt. En hoewel iedereen het er over eens is dat zomaar door wandelen nadat je huisdier zijn behoefte gedaan heeft weinig sociaal is, zijn er helaas nog altijd hondeneigenaars die dat blijven doen.

Bijna geen meldingen

“In het verleden hebben we fors ingezet om preventie hierrond. Met resultaat: het aantal meldingen over hondenpoep is op enkele jaren tijd tot bijna nul herleid. Dat is natuurlijk slechts een indicatie, want niet iedereen die zoiets ziet, verwittigt ons ook. We voeren de bewustmaking rond dit ongemak daarom verder op en gaan daarbij vernieuwend te werk”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. Op locaties waar vaak drollen gesignaleerd worden, plaatsen stadsdiensten deze week nieuwe borden die voorbijgangers met een hond aan de leiband op hun verantwoordelijkheid wijzen. Na verloop van tijd verhuizen de banners naar andere probleemlocaties, om zo gewenning te vermijden en de dynamiek op gang te houden. Iedereen die dat wil, kan zo’n bord in een kleiner model of als sticker en affiche op aanvraag verkrijgen. Zo kunnen ook inwoners zelf hun steentje bijdragen.

Reflex aanleren

Hieraan gekoppeld voert de stad ook een gepersonaliseerde sensibiliseringscampagne. De komende dagen patrouilleren gemeenschapswachten langs drukke locaties. Daar peilen ze bij hondenbaasjes of zij poepzakjes bij zich dragen. Diegenen bij wie dat niet zo is, krijgen een exemplaartje aangeboden samen met een brochure met alle regels over honden die van toepassing zijn. Het meenemen van een hondenpoepzakje is daar één van. Vervolgens gaan de gemeenschapswachten een tweede keer op pad. Hondenbaasjes zonder poepzakjes riskeren dan een GAS-boete. “Uiteraard is het niet de bedoeling om mensen zomaar te gaan beboeten. Zo zijn er vorig jaar effectief maar vier bestuurlijke verslagen opgesteld, waarvan de helft resulteerde in een alternatieve sanctie. We willen met onze aanpak dan ook een mentaliteitswijziging op gang brengen. Want vaak weten mensen met honden niet dat ze verplicht een poepzakje bij zich moeten hebben of vergeten ze het gewoon. Bedoeling is om deze reflex aan te leren”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.