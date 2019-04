Sint-Trudo Ziekenhuis start met proefproject preventieve geneeskunde en zet haar diabetespatiënten aan het lopen Dirk Selis

11 april 2019

09u00 0 Sint-Truiden Het multidisciplinair team rond diabetes in Sint-Trudo Ziekenhuis start het einde van deze maand met een proefproject. Specifiek voor diabetespatiënten zal er een “start to run”-traject worden opgezet, met als doel 5 of 10km lopen tijdens de Monumentenrun in september. Dit proefproject is aanvullend op de medische zorg en de psychologische ondersteuning.

Arsenal

Deze week kwam diabetes nog in het nieuws met het overlijden van zanger Shawn Smith, in ons land vooral gekend als zanger van Brad (“The Day Brings”) en gastzanger bij de band Arsenal. Hij overleed aan de gevolgen van diabetes, omdat hij klaarblijkelijk moeite had om zijn levensstijl aan te passen aan de ziekte. De diagnose van diabetes heeft dan ook een grote impact op mensen, ook psychologisch. Het is niet voor niets dat in 2016 een aanpassing in de wettekst van de diabetesconventie kwam: vanaf toen is het in België verplicht dat een klinisch psycholoog deel uitmaakt van het multidisciplinaire team in de behandeling van diabetespatiënten. Die rol wordt in het Sint-Trudo Ziekenhuis ingevuld door Karlien Vanhove.

Vicieuze cirkel

“Psychologische problemen waarmee diabetici te maken krijgen, zijn uiteenlopend”, vertelt Dr. Sophie Neven. Het gaat in eerste instantie over aanpassings- en aanvaardingsproblemen. Dat gaat vaak gepaard met gevoelens van frustratie en angst, tot zelfs boosheid. Patiënten die zich niet goed voelen, komen nogal eens in een vicieuze cirkel en worden minder therapietrouw: ze controleren hun bloedsuikerwaardes onvoldoende en slaan injecties over. Dat willen we uiteraard vermijden. Sowieso is beweging goed voor iedereen die kampt met gevoelens van angst of depressie. Voor mensen met diabetes is beweging tweeledig. Diabetes type 2 hangt sowieso samen met onze ongezonde levensstijl, dus vermageren is daar altijd aangewezen. Daarnaast is het zeer interessant om uit te zoeken wat beweging kan doen voor mensen met diabetes type 1. We gaan bekijken wat de beweging voor invloed heeft op hun suikerwaardes en welke adviezen we daar op termijn heel gericht gaan kunnen geven aan die groep van patiënten.”

Preventieve Geneeskunde

Deze actie van het Sint-Trudo Ziekenhuis kadert in de algemene strategie van het ziekenhuis, die meer en meer inzet op preventieve geneeskunde. “Het is belangrijk dat we onder de aandacht brengen, wat het belang is van beweging, om zo ook mensen te sensibiliseren rond obesitas en hoe dat kan leiden tot diabetes (type 2). En uiteraard willen we tonen dat mensen met diabetes, perfect in staat zijn om te sporten!”, aldus dr. Neven.