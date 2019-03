Shop & The City verloot 40ste wagen, maar volgens winkelhandelaar is het doorgestoken kaart Dirk Selis

08 maart 2019

16u11 0 Sint-Truiden In januari en februari konden de shoppers in Sint-Truiden kans maken op een Volkswagen up! van Groep Delorge. Uit alle lotjes kwam Nadia Weynants uit Sint-Truiden als winnaar uit de bus. Haar scan bij Pralibel levert haar de 40e Shop & The City-wagen op. Hoewel handelaar Sigrid Court blij was dat de auto in haar zaak gewonnen werd, blijf ze bij haar gedacht: “De autoloterij is doorgestoken kaart!”

Afgelopen zaterdag werd de winnaar live geloot op de Haspengouw Markt. “Ik kon het echt niet geloven toen ze me vertelden dat ik de auto gewonnen had. Ik dacht dat ze een grap maakten!”, vertelt winnares Nadia. “Normaal ben ik bij elke loting op de Haspengouw Markt van de partij. Net deze ene keer heb ik het gemist! Als ik er was bij geweest toen ze mijn naam afriepen, had ik zonder twijfel de longen uit mijn lijf geschreeuwd! Het is ongelooflijk!” “We hebben vandaag een mooie mijlpaal bereikt aangezien we de 40e wagen sinds de oprichting van Shop & The City hebben uitgereikt. Het is vandaag ook een speciale dag, want net op internationale vrouwendag heeft Nadia de auto in ontvangst genomen, dubbel feest dus! Ik ben heel fier dat de auto werd gewonnen bij Pralibel, een winkel van twee rasechte Truienaren!”, concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.

Doorgestoken kaart

Maar Sigrid Court van Pralibel was dan wel blij dat iemand in haar winkel gewonnen had, toch weigerde ze te geloven dat de loting eerlijk verliep. “Ieder zijn of haar gedacht, maar ik geloof niet dat dit eerlijk verloopt. Toen ik hoorde over de aantijgingen van het sp.a-gemeenteraadslid Eddy Bouti, al zou de autoloterij doorgestoken kaart zijn, bevestigde dat mijn vermoeden. Hoe dan ook, ik blij dat een van mijn klanten hier de auto wint” zegt Sigrid Court. De moeder van de winnares trad haar daarin bij.

Het was gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a) die in januari nog zwaar uithaalde naar middenstandsorganisatie Shop&The City. Het concept, waarbij er maandelijks een auto verloot wordt, was volgens hem doorgestoken kaart. Zware aantijgingen, die door Shop&The City ontkend werden. Daarom besloten ze hem op een officiële trekking uit te nodigen. Maar nog was het gemeenteraadslid niet overtuigd.

Algoritme

Eddy El Herbouti (sp.a):“Ja, ik kon zien dat die trekking correct verliep. De gerechtsdeurwaarder noteerde netjes de winnaar en maakte een proces-verbaal op. Tot zover was ik helemaal mee. Maar het gaat mij over de fase alvorens we hier op de knop duwen. Wie beheert die algoritmes? Als je die zo programmeert dat er een winnaar moet uitkomen in juist die winkel. Tja, dan kunnen er honderd deurwaarders staan, het zal de uitkomst niet correcter doen verlopen. Ik word hier nog heel vaak over aangesproken en je ziet, ik heb niet helemaal ongelijk. Tja, als zelfs de handelaar waar de auto gewonnen wordt niet gelooft dat het correct verloopt, wie dan wel.”

Machteloos

Manager Marijn Ghijs van Shop&The City kon zijn oren niet geloven toen hij de vrouw het hoorde vertellen: “Ik kan alleen maar zeggen dat alles correct verloopt. Maar goed als de mensen dat niet willen geloven sta ik machteloos”.