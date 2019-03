Serre gaat vliegen in Zepperen, meer dan 100 meldingen van stormschade in Limburg Toon Royackers

04 maart 2019

10u54 0 Sint-Truiden De Limburgse brandweerkorpsen hebben sinds vanmorgen al meer dan honderd oproepen binnen gekregen voor stormschade. Tientallen bomen denderden over de rijbaan of kwamen in elektriciteitskabels terecht. Ook veel nadarafsluitingen en reclamepanelen gingen vliegen.

In Gingelom begon te stelling rond de kerktoren vanmorgen plots gevaarlijk te bewegen. Daar dreigden enkele platen vanop een hoogte van veertig meter naar beneden te vallen. Uiteindelijk kon de brandweer alles veilig stellen. In Zepperen bij Sint-Truiden zag een buurtbewoner plots een serre in zijn tuin neerdwarrelen (foto). Die was meegesleurd door de wind, maar wie eigenaar is van de serre is voorlopig nog niet bekend. In buurgemeente Alken beschadigde de wind het dak van een veranda.