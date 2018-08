School leert kinderen 'tafelen' zoals op restaurant 01 september 2018

02u38 0 Sint-Truiden Opvallend nieuw initiatief in basisschool Momentum: kinderen leren er 's middags rustig tafelen, zoals je dat in een restaurant doet.

"Er zijn gezinnen waar iedereen met de smartphone aan tafel zit of waar samen tafelen ook helemaal niet gebeurt. Wij willen onze leerlingen op school een echte tafelervaring meegeven", zegt directeur en bedenker Kris Selis. Daar horen ook een beetje keuvelen ervaringen uitwisselen bij. We hangen ook posters met gespreksonderwerpen, gaande van de nieuwe Ketnethelden tot een poll over hoe de nieuwe baby van de juf zal heten. In het schoolrestaurant werken we uitsluitend met Truiense handelaars om onze plaatselijke economie te steunen en gebruiken zo weinig mogelijk plastic verpakkingen." Selis ziet nog meer mogelijkheden voor het schoolrestaurant. "We dromen van een didactisch restaurant, waar de kinderen minstens één dag per week kunnen bijleren over koken, waar ze Franse kooktermen gebruiken en de groenten van de moestuin zelf verwerken. Ook leuk zou zijn dat het restaurant na de schooluren en tijdens de vakanties gewoon open blijft, waar je bijvoorbeeld pannenkoeken voor een verjaardagsfeestje en worstjes voor de buurtbarbecue kan bakken. Maar dat is nog even sparen." (DSS)