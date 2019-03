Sarah Yu Zeebroek fleurt foyer De Bogaard op met muurschildering Dochter van Kamagurka exposeert nog 15 mei in CC De Bogaard Dirk Selis

09u54 0 Sint-Truiden In een witte schildersjas en met fijne penseeltoetsen tovert Sarah Yu Zeebroek (36) de hagelwitte muur in de foyer van het CC De Bogaard rustig en bedachtzaam om tot een kunstwerk. Hiermee creëert ze een biotoop vol gekke schepsels en exotische planten. “Ik hou van dieren en vermits hier veel kinderen over de vloer komen, leek me dat wel leuk om die te verwerken”, monstert de Gentse het tafereel.

“Zelf ben ik gek op kikkers. Die zitten in mijn tuin. Ik word altijd blij als ik ze rond deze tijd hoor kwaken, als teken dat het tijd is om te paren. Hierin zit ook een kikkerpoot, jawel, naast onder meer een paardenhoofd, apenkop en een plant die een drol heeft gelegd. Dat surrealistische zit er altijd wel in. In dat opzicht ben ik een echte Belgische kunstenaar. Pieter Breugel, Jeroen Bosch en James Ensor zijn maar enkele van de hele groten die me inspireren.”

Lotusbloemen

Sarah noemt haar vader Luc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka, haar eerste en belangrijkste leermeester. “Ik ben opgegroeid tussen zijn tekeningen en schilderijen”, vertelt ze. “Mijn vaste hand heb ik zeker van hem. Maar in veel van mijn kunstwerken zit ook een verwijzing naar mijn moeder, die elf jaar geleden overleed. Ze was een Chinese en gek op lotusbloemen. Ik probeer er af en toe één in mijn gekke taferelen te steken om ze dicht bij mij te hebben. Ik g vaak op intuïtieve wijze aan het werk. Ik balanceer op de grens tussen controle houden en loslaten. Intuïtie kan volgens mij enkel tot z’n recht komen wanneer er vertrouwen is in het loslaten. Dit kunnen loslaten en tegelijkertijd de controle behouden is een spanningsveld dat ze steeds opzoekt tijdens het werken.” zegt Sarah.

Verschil met mijn vader

In haar zelfportret beeldt ze zich nog af met een baard vol kikkervisjes. Heeft ze die absurde noot van haar vader of hoort ze die vergelijking liever niet? “Ik vind dat niet erg. Het kan niet anders dan dat mijn werk wat op dat van hem lijkt. We bezitten nu eenmaal hetzelfde DNA. Al vind ik wel dat er een belangrijk verschil tussen ons is. Ik vind mezelf niet zo grappig. Ik ben in elk geval geen kunstenaar die voortdurend op zoek gaat naar de grap. Los daarvan vind ik wel dat de mensen meer mogen lachen, zeker in deze tijden.”

Sarah Yu Zeebroek in CC de Bogaard, nog tot 15/05/2019