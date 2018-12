Samen Studeren in het Minderbroedersklooster DSS

14 december 2018

10u27 0 Sint-Truiden Basile Moyaerts (Jong CD&V) lanceerde onlangs het idee om een ruimte in het centrum van Sint-Truiden in te richten waar studenten samen kunnen studeren. Die komt er nu in het Minderbroedersklooster.

Vanaf 22 december tot 31 januari 2018 kunnen studenten van het hoger onderwijs terecht in het Minderbroederklooster (behalve op zondag, maandag, 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag). Het fenomeen van het studeren in groep, beter bekend onder de geuzennaam ‘massablokken’, kent al een tijdje een sterke opmars. Tijdens de examenperiode kiezen steeds meer studenten voor de collectieve aanpak.

Verleiding

Mogelijk is de trend van het massablokken wel een behoefte geworden voor deze generatie studenten. In tijden van sociale media en smartphones zijn de kansen op afleiding en de verleiding tot leukere bezigheden zeer nabij. “Uit het studeren in groep halen studenten steun en structuur.”, aldus Christa Huijgens van het StudieBegeleidingsCentrum van de VUB.

De studenten melden zich het best aan van 9u tot 19u in museum De Mindere in de Capucienessenstraat 4