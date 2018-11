Rusland voert gevangenisstraf voor perensmokkelaars in “De crisis wordt dieper, de boer kijkt stilaan op van zijn veld” Dirk Selis

19 november 2018

18u20 0 Sint-Truiden Er zou volgens de krant De Tijd naar schatting voor 240 miljoen euro aan peren gesmokkeld zijn via Wit-Rusland en Litouwen door Russische fruitimporteurs naar hun thuisland, ondanks de Russische boycot op Europees fruit. Hilde Vautmans pleit voor een hernieuwde relatie tussen Europa en Rusland en genormaliseerde handel. Vandaag raakte bekend via de Nederlandse honoraire consul- generaal dat de Russische federatie afstapt van geldboetes en gevangenisstraffen vordert voor perensmokkelaars.

“De Russen lusten dus duidelijk nog steeds onze peren en appels, zo blijkt uit de moeite die ze doen om ze binnen te smokkelen. Dit is uiteraard een hypocriete situatie van de Russen, want de winsten zullen niet naar onze boeren gaan, maar wel naar de tussenschakels die de Russische boycot omzeilen. Bovendien wordt de kwaliteitsketen op die manier onderbroken, want onze Belgische peren komen plots uit een ander land. Dit toont voor mij alleen maar aan dat we moeten blijven werken aan een oplossing voor dit conflict en het normaliseren van de relaties. Ik pleit voor een nieuwe Ruslandstrategie en roep op om een handelsblok te creëren van de Noordzee tot Vladivostok op voorwaarde dat Rusland zich aan het internationaal recht houdt”, zegt Europees parlementslid en schepen in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld).

Gevangenisstraf

Constantijn van Vloten is honorair consul-generaal van de Russische Federatie voor de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, maar woont in Sint-Truiden “Ik heb dat ook gelezen en ik ken de verhalen die hier in de streek circuleren. Ik kan enkel zeggen dat er in Rusland streng wordt toegekeken op deze gang van zaken en dat er nu sinds kort gevangenisstraffen op staan, die zeker zullen toegepast worden. Met andere woorden: als er gesjoemeld wordt met de peren, dan gebeurt dit niet door Rusland. Laat staan dat dit oogluikend wordt toegestaan.”

De veiling mankt

In de Haspengouwse fruitsector heeft men weet over de smokkelroutes en technieken, maar blijven de lippen op elkaar als we on the record gaan. Ook fruitteler Piet Porreye heeft het liever niet over de smokkelperen “Onze sector heeft het zwaar te verduren, zoveel is zeker. Het draaiboek van de Haspengouwse fruitteelt is er eentje dat enkel opgaat in de meest optimale omstandigheden. Niet in een periode wanneer het Oostblok onze markt desastreus verstoort. Dan sputtert de machine en komen de mankementen aan het licht. De relatie met de veiling bijvoorbeeld loopt al lang mank, maar zolang alles relatief goed ging, lag daar niemand wakker van, niet in het minst de fruitteler zelf. Nu de meeste telers door hun laatste reserves heen zijn, is de situatie veranderd. In tijden van nood, buigt een veilig zich best terug op haar kerntaak, namelijk de verkoop. Ze moet de problemen die de teler vandaag heeft oplossen. Als dat niet lukt, moeten we terug op onze tractor durven springen en naar Brussel rijden, ook al heeft de Boerenbond dat niet graag. De crisis wordt dieper, de boer kijkt stilaan op van zijn veld.”