Running Girlpower en Clarissen samen Tegen Kanker “We hebben alle 4 al heel dierbare sterretjes aan de hemel die over ons waken” Dirk Selis

07 maart 2019

11u13 0 Sint-Truiden Running Girlpower is een bende leuke vriendinnen uit Sint-Truiden met een missie! Op zondag 24 maart lopen ze samen 100 km lopen op domein De Schorre in Boom voor Kom op Tegen Kanker.

“We zijn samen altijd al gepassioneerd geweest door sport. Maar samen geld inzamelen tegen die verdomde ziekte en er nog sportieve uitdaging aan koppelen leek ons echt een uitdaging. Maar onze motivatie zit natuurlijk ook dieper. We hebben alle 4 al heel dierbare sterretjes aan de hemel die over ons waken, door die ziekte waartegen we nu gaan lopen” zegt Sophie Neven.

Running Girlpower, zo gaan de vier lopende Truiense dames nu door het leven, wil de krachten bundelen omdat ze overtuigd zijn dat je samen sterker staat dan alleen in de strijd tegen kanker. Om aan de 100-KM run tegen kanker te mogen deelnamen vraagt de organisatie van elk team minimaal 2500 euro in te zamelen voor kankeronderzoek.

Cuvée Clarisse Whiskey Infused

Hiervoor werd, in samenwerking met de Brouwerij van Wilderen, een heuse charity box ontwikkeld. Deze charity-box is ondermeer gevuld met een speciale editie van de Wilderen Cuvée Clarisse Whiskey Infused, met bijpassend glas, een bijzonder zweetbandje en grote portie engagement. De eerste box voor Kom op Tegen Kanker met Cuvéé Clarrisse werd door Running Girlpower symbolisch overhandigd aan de Truiense kloosterzusters ‘De Clarissen’. “Het leek ons verstandig om de Clarissen onze eerste box te schenken”, zegt Ine Diepenrykx van Running Girlpower. “Tegelijkertijd willen we aan deze sterke dames ‘girlpower’ en spirituele steun vragen om onze 100 km met succes te doorstaan. En natuurlijk hebben we gevraagd om te bidden voor mooi loopweer die dag”, vult Karlien Van Hove van Running Girlpower aan.

“De Clarissen waren aangenaam verrast met ons bezoek en zegden meteen hun steun en het meterschap aan deze actie toe. Het doet deugd te weten dat ze mee supporteren en vooral ook begaan zijn met de strijd tegen kanker en mee steunen,” aldus Tamara Daenen.

Ook interesse in deze charity-box? Doe een mailtje naar runninggirlpower@gmail.com of contacteer ze via de facebookgroep van Running Girlpower. Op deze 100km-run voor het goede doel zal er eveneens een mannenteam uit Sint-Truiden deelnemen: Convivae Runners. Zij organiseren deze zaterdag 9/3 een retrofuif ‘vinylkrakers’ in de fuifbunker Gazo.