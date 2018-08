Rozemarijn brengt buurt samen 10 augustus 2018

Bewoners aan de Gorsemweg en de Tiensevest hoeven voortaan gewoon hun voordeur uit te stappen voor een takje verse rozemarijn. Het stadsbestuur plaatst op twee locaties in de stad buurtkruidenbakken.





Het nieuwe project van de stad, de Belgische Fruitveiling (BFV) en de Milieuraad moet de onderlinge samenhang in wijken en straten versterken. Bewoners staan in voor het onderhoud van de bakken en in ruil mogen ze regelmatig een boeket groene kruiden plukken. "Mensen uit de buurt kunnen er gratis groene kruiden, zoals rozemarijn, tijm en peterselie komen plukken. Met dit eenvoudige, maar originele initiatief willen we de samenhang in onze vele Truiense wijken een nieuwe impuls geven", vertelt schepen van Groen Hilde Vautmans. Wim Wijnants vindt het alvast een goed initiatief: "Zo hoef ik niet voor een takje rozemarijn naar de supermarkt en kan ik tegelijk wat kooktips uitwisselen met de buurvrouw." (DSS)