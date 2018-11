Rokkengluurder (58) 38 maanden naar de cel Birger Vandael

21 november 2018

14u07 2 Sint-Truiden Een Truiense rokkengluurder (58) is voor de derde keer veroordeeld tot een celstraf. De vorige twee keer kreeg hij nog uitstel, maar nu vliegt hij voor 38 maanden achter de tralies. Het was de buurman van beklaagde die de gsm met bezwarende beelden vond en hiermee naar de politie stapte. Beklaagde sloeg onder meer toe in de kringloopwinkel waar hij werkte.

De beelden zijn gemaakt tussen februari 2016 en juni 2017. Op 29 mei 2017 bood de buurman van beklaagde zich aan bij de lokale politie van Sint-Truiden. Hij had de gsm van de man aan zijn brievenbus gevonden en kwam tot de vaststelling dat hierop enkele videobestanden stonden waarop het onderlichaam van vrouwen heimelijk gefilmd werd. De politie las de gsm uit en vond 163 bestanden op het toestel, waarvan tien betrekking hadden op het heimelijk filmen. Op zijn SD-kaart werden nog eens 458 videobestanden gevonden waarvan ook een groot deel betrekking had op het filmen van vrouwelijke voorbijgangers. Eén vrouw droeg niets onder het rokje.

In het verleden gebruikte de man nog een videocamera en stak hij deze met de lens naar boven in een zak gevuld met stenen. Hij ging met zijn tijd mee en schakelde over naar een gsm. De man sloeg onder meer toe in warenhuizen, in het kringloopcentrum waar hij werkte , op de rommelmarkt en in de straten van Sint-Truiden. Bij een huiszoeking vonden de speurders nog een tweede gsm en laptop waarop gelijkaardige beelden stonden. Hij werd niet alleen veroordeeld voor voyeurisme, maar ook voor het bezit kinderpornografisch materiaal. Omdat hij in het verleden al een celstraf van twaalf maanden met uitstel kreeg, maar zich niet therapie- en medicatietrouw toonde, werd zijn probatieuitstel herroepen. Deze celstraf van een jaar wordt opgeteld met de 26 maanden die hij van de rechtbank voor de feiten op zich kreeg. Hij wordt ook voor vijf jaar ontzet uit de rechten.