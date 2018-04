Ridderdag voor Myrthe (4) ORDE VAN DE HAGELANDERS GEEFT BENEFIET VOOR MEISJE MET LEUKEMIE TOM VAN DE WEYER

16 april 2018

02u33 0 Sint-Truiden De Orde van de Hagelanders kent solidariteit over de eeuwen heen. Zondag hielden de leden op hun slagveld in het Elzenhof een Ridderdag voor Myrthe Vandewee (4) uit Sint-Truiden. Het meisje heeft leukemie en is de dochter van een oud-ridder van de Orde.

Op 15 januari kreeg Myrthe de diagnose dat ze acute leukemie heeft. "De volgende dag moest ze al meteen in behandeling", zegt mama Melissa L'Hoyes (31). Het gezin maakt een beproeving door, maar krijgt steun uit onverwachte hoek.





Papa Pieter (34) was vroeger lid van de Orde van de Hagelanders, die in Aarschot middeleeuwse spektakels speelt. "Het wapengekletter heb ik al een tijdje achter mij gelaten voor mijn gezin, maar we komen nog ieder jaar kijken naar de uitvoering van de Slag om Aarschot in 1489 op het Elzenhof."





Maliënkolder

Els Reusens van de Orde was het gezin na jaren weer op het spoor gekomen via een Facebookgroep voor zwangere moeders. "Mijn dochter Emma werd in dezelfde week geboren als Myrthe", Zegt Els. "Toen we onlangs hoorden dat ze ernstig ziek is, staken we de koppen samen om haar te helpen met een benefiet."





De Orde dateert van 1995 en heel wat leden zijn inmiddels een andere weg ingeslagen. Els heeft de middeleeuwen verruild voor het Romeinse Rijk. "Maar we zijn onze strijdmakker Pieter nooit vergeten. We blijven elkaar steunen door de geschiedenis heen."





84 vrijwilligers, waaronder heel wat oud-leden van de Orde haalden voor Myrthe hun tenten van zolder en trokken hun maliënkolder nog eens aan. "We hebben ons slagveld op het Elzenhof kindvriendelijk gemaakt", zegt voorzitter Ivonne Janssens.





Pony

Kinderen konden met een stempelkaart een parcours afleggen met tien middeleeuwse spelen, zoals boogschieten, speerwerpen en touwtrekken. Met de katapult werden 700 waterballonnen afgeschoten. Je kon cupcakes versieren en de Schminkfeetjes dartelden op de weide rond. Het liefst zou Myrthe op de pony rijden, maar dat mag ze even niet van de dokter, wegens infectiegevaar.





Tientallen familieleden en sympathisanten kwamen naar het Elzenhof afgezakt voor de rommelmarkt en de tombola. Ook de bikerclub Crusaders for Justice uit Schaffen kwam zijn steun betuigen.





"Naar omstandigheden maakt Myrthe het nu goed", zegt Melissa. "Ze heeft twee weken pauze gehad, maar moet nu weer beginnen met een chemokuur van twee maanden. Telkens vier dagen in Leuven en vier dagen thuis. Ons huishouden begint eronder te lijden", zeggen Melissa en Pieter. Het koppel heeft behalve Myrthe nog vier kinderen: Tilde (1,5), Noah (10), Hailey (11) en Femke (13). "Het zou in totaal twee jaar duren voor we weten of ze echt genezen is. Wat de benefiet zondag heeft opgebracht weten we nog niet, maar het is hoe dan ook een hart onder de riem."