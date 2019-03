RESTO REVIEW. Bistro ZUTT (Zet U en Tast Toe) biedt klassiekers met wereldse twist - 3,5/5 Dirk Selis

20 maart 2019

03u30 0 Sint-Truiden Aan de Groenmarkt van Sint-Truiden heeft Willem Daems, voorheen souschef in restaurant Aan de Kerck, zijn eigen restaurant ZUTT geopend. Daems deed bakken ervaring op in de betere restaurants, zoals Magis en Clos St. Denis. Met ZUTT, wat staat voor Zet U en Tast Toe, wil hij een ongedwongen wereldse twist brengen aan de tijdloze klassiekers uit het Vlaamse en Franse culinaire erfgoed.

We wandelen binnen in een trendy en kleurrijk interieur met oriëntaalse invloeden. Maar uiteindelijk neergezeten, kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat we in een ietwat enge gang zitten. Maar genoeg rondgekeken, we zitten en zijn - geheel naar de filosofie van de zaak - klaar om toe te tasten.

De 'Fingerfood' is eerder karig maar verrassend lekker. Een hoorntje van pesto met mierikszalm, en kroepoek met een crème van mimolette, een Franse ongepasteuriseerde kaas en gepofte rijst smaken naar meer en maken ons nieuwsgierig naar wat komen gaat.

Mijn tafelgenoot neemt als 'bite' het Smörrebröd van gerookte zalm met een zure room en gepekelde ui. Correct, maar niet meer dan dat. Mijn Lamsarrosticini's met yoghurt en afgekruid met Marokkaanse Râs al Hânout zijn dan wel weer een goedgemikte eerste smaakbom.

Met de Asperges, gepocheerd met een hoeve-ei, en de Secreto 07, vlees van het Noord-Spaanse runderras Rubia Gallega dat zeven weken gerijpt is in een marinade van zeven kruiden, bewijst de chef dat hij hulde kan brengen aan een grote klassieker uit de 'Vlaamsche' keuken met zijn aangekondigde wereldse twist. Ook de Normandische ribeye, met het beenmerg 'on the side' die met een vette, rijke smaaksensatie het profane ontstijgt, zijn 'spot-on'.

ZUTT biedt een eerder beperkte wijnkaart aan. Maar er vallen mooie keuzes te maken met bijvoorbeeld een pittige chardonnay uit Californië en een pinot noir uit Nieuw-Zeeland. De prijzen vallen best mee, tussen 25 en 50 euro. Wie per glas wil drinken, komt ook aan zijn trekken. Afronden doen we met een Dame Blanche. U proeft er de witte dame zoals nooit tevoren.

Chef Willem Daems is veelbelovend op weg, maar er is nog wel wat werk te verrichten, net zoals voor het plein dat voor het restaurant ligt.