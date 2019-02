Restaurant van Droneport veroorzaakt turbulentie Roland Duchâtelet: “Het is te verwachten dat er nog minstens één derde van de horecazaken verdwijnt en dan opent Stad Sint-Truiden zelf een overheidsrestaurant” Dirk Selis

05 februari 2019

19u05 2 Sint-Truiden De reclame van DronePort Cuisine het nieuwe restaurant van Droneport, het mekka van de drone-industrie, spreekt tot de verbeelding. “Geniet op 14 februari van een romantisch diner op één van de meest unieke restaurant-locaties van Vlaanderen. Laat je onderdompelen in de unieke sfeer van een hoogtechnologische campus met een prachtig zicht op de landingsbaan.” lees je op hun wervende website. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee. Horeca Vlaanderen en topondernemer Roland Duchâtelet om maar iemand te noemen.

“DronePort beschikt over heel wat kantoorruimte. Denk dan aan flex desks en vergaderzalen die gebruikt kunnen worden door bedrijven voor meetings, brainstormsessies, workshops en events. Er is de incubator, gelegen op de eerste verdieping. Die geeft start-ups in de vliegindustrie meteen een thuishaven om te groeien en te leren. We hebben een unieke luchtbubbel waarin er naar hartenlust getest en gevlogen kan worden. Ons ecosysteem zorgt er ook voor dat startende bedrijven in contact kunnen komen met ervaren spelers. Grote en kleine bedrijven kunnen elkaar hier versterken en op een natuurlijke manier groeien. Maar dit campusmodel heeft een leuk restaurant nodig dat verder reikt dan een broodje of een spaghetti. Die bedrijven staan daarop. Toegegeven, wij hebben niemand gevonden die het restaurant wil uitbaten, dus doen we dat voorlopig zelf. We hopen dat er een horeca-ondernemer gevonden wordt die ons restaurant alsnog wil uitbaten. Waarom we zo assertief adverteren? Kijk, ik ben een echte ondernemer. Ik moet de kosten die het restaurant nu maakt zoveel als mogelijk proberen te verhalen met inkomsten, en dat doe je niet met enkel broodjes aan te bieden aan enkelingen.” zegt de algemeen directeur van Droneport Mark Vanlook.

Overheidsrestaurant

“Er wordt minder als voorheen in de Horeca uitgegeven omdat er minder zwart geld is als vroeger. Dat is ook de belangrijkste verklaring voor het faillissement van het Nieuwscafé. Er wordt ook minder dan voorheen uitgegeven aan zakenlunches. Omdat bijna alle horecazaken verlies maken, gaan elk jaar vele zaken dicht en dat gaat meestal gepaard met persoonlijke drama’s. Het is te verwachten dat er nog minstens één derde van de horecazaken zullen verdwijnen omdat de gemiddelde omzet per horecazaak te laag is. Spijtig genoeg beseffen de starters in de horeca niet dat hun kans op succes zeer klein is en de gevolgen bij het mislukken dramatisch zijn. Daardoor worden de zaken die verdwijnen vervangen door nieuwe zaken. Nergens is het aantal faillissementen hoger als in de horeca. Het is dus vreemd dat de stad Sint Truiden zelf een horeca-ondernemer wordt. Want de verliezen van dat overheidsrestaurant zullen uiteindelijk door de belastingbetalers moeten betaald worden.”

Horeca Vlaanderen

Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen waarschuwt: “Het is niet aan een gemeentelijke overheid om als horeca-ondernemer op te treden. Zeker in Sint-Truiden waar het al wat moeilijk loopt, moet een stad investeren in een duurzaam horecabeleid. Concurrentie moet er zijn, maar liefst eentje waar de wapens gelijk verdeeld zijn”.