Restaurant ‘De Gebrande Winning’ heeft beste Belgische bierkaart Het Truiense restaurant ‘De Gebrande Winning’ heeft volgens Gault&Millau de beste bierkaart van België. Een knappe prestatie van chef Raf Sainte en zijn partner Mieke Musiek, die nog maar drie jaar bezig zijn met hun zaak. Dirk Selis

05 november 2018

De keuken van de zaak heeft haar oorsprong bij Simone en Mariette, de grootmoeder van Raf en de grootmoeder van Mieke. Maar vooral de keuze en het aanbod van de bieren zijn onovertroffen. “Onze kaart telt ondertussen 250 referenties. De bieren die wij het liefst proeven, zijn echte ambachtsbieren. In onze kookstijl grijpen wij ook graag terug naar het ambacht en vakmanschap. Ik ben bijzonder fier op onze 25 Geuzes waaronder een echte Bokkereyder, maar ik denk ook aan de Engelse trappist Tynt Meadow , en vooral het ruime aanbod aan streekbieren. Ik wil mijn partner en mijn medewerkers bedanken. Zonder hun bezieling was dit niet gelukt. Ook onze Bierclub is een troef. Recent gingen we nog met het gezelschap op gastronomisch weekend om twaalf gerechten met een biertje te drinken”, glimlacht Raf.

Cahier POP

De ‘prijs & plezierverhouding’ van het Jaar ging naar ‘Le 54' in Tongeren. Het Cahier POP dat vorig jaar werd opgestart en de beste ‘gourmet street & fast food’ adressen verzamelt, groeit snel. Het telt nu reeds meer dan 250 adressen waar het leuk en lekker ongedwongen tafelen is. De Limburgse POP-laureaat van 2019 is Peppe’s in Genk.

De Gault&Millau gids 2019 ligt vanaf 9 november in de boekhandel en kost 29 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be. Op de website www.gaultmillau.be, die aangevuld blijft met een gratis app, kan men aan de hand van diverse criteria restaurants opzoeken. Zowel de gids als de site bespreken meer dan 1.400 adressen, de POP-restaurants niet inbegrepen, waaronder niet minder dan 240 nieuwe.