René Lismont is klaar om de harten van Vlaanderen te veroveren 85-jarige Nielenaar is de ster van 'De Wereld Rond met 80-jarigen'. Dirk Selis

31 januari 2019

18u16 0 Sint-Truiden Vanavond maakt Vlaanderen kennis met René Lismont. Acht weken lang zal René de wereld met een groep 80-jarigen rondreizen in gezelschap van Sieg De Doncker en Olga Leyers. De senioren reizen samen naar Dallas, Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan. Het avontuur duurt 36 dagen en de bende doet 8 verschillende landen verspreid over 4 continenten aan.

De ster van het programma wordt naar alle waarschijnlijkheid René, 85 en daarmee de oudste van het programma. René woont in het Triamant, een woonleef-concept in Velm bij Sint-Truiden. Wanneer we hem ontmoeten in zijn kraaknette flat, maken we kennis met een charmante kwajongen met twinkelende blauwe ogen.

Poetsen

“Vanuit mijn appartement kan ik het dorpje zien waar ik vroeger samenwoonde met mijn vrouw, Niel, een klein dorpje tegen Gingelom. Toen mijn vrouw stierf heb ik nog een tijdje in ons huis gewoond, maar toen ik tachtig werd heb ik besloten eruit te trekken. Het werd te groot. 26 vensters, 26 rolluiken, 9 plaatsen. Wat deed René, wel ik deed niet anders als poetsen. Daarbij voelde ik mij al eens eenzaam, daarom ben ik naar het leefconcept in Velm verhuisd. Ik zit nu terug onder de mensen en voel me hier erg goed in mijn vel.”

Champagne in first class

“Ze hadden hier een project opgezet van pennenvrienden. Jonge mensen schrijven geen brieven meer maar communiceren via internet. Ouderen zijn niet handig met het internet, want ze hebben altijd brieven geschreven. Zo ben ik pennenvriend geworden van Anouk, een meisje dat intussen twaalf jaar is. Een krant heeft daar een artikel over gepubliceerd en zo heeft de redactie van het programma mij leren kennen. Ze zijn me hier eerst komen interviewen. Naar het schijnt waren er veel kandidaten. Ik was dus blij dat ik erbij was met het groepje van acht. Het is een buitengewone reis geworden die ik zelf nooit had kunnen betalen. Iedereen mocht één bestemming kiezen. Ik wou naar Hollywood, maar iemand had Dallas al gekozen en er mocht maar een stad per land aangedaan worden. Dus werd het Zuid-Afrika omwille van de dieren. Van 28 mei tot 3 juli 2018 reisden over gans de wereld. Overal bleven we maar een dag of vier. Ik wist al snel niet meer wanneer ik mijn pilletjes moest innemen door dat constante tijdsverschil. Maar we vlogen first class en werden prima verzorgd. Champagne drinken in de bar van het grootste vliegtuig ter wereld. Wat wil een mens nog meer op zijn 85ste” lacht René.

Olga is nog jong hè

“Die Sieg De Doncker is trouwens een topkerel. Heel bezorgd en attent. In Mexico waren we op een keer in een grote grot aan het zwemmen, maar ik ben niet zo een waterrat. Toen ik plots kopje onder ging, sprong hij me achterna en trok me terug boven water. Hij had het meteen gezien. Niet dat Olga niet attent was, maar dat is nog jong hè. Kussen en knuffels genoeg, maar wel weer snel weg. In Mexico hebben we de teugels trouwens eens goed losgelaten. Er was daar op een keer een bandje, lekker warm weer, het bier vloeide rijkelijk. We hebben daar gedanst, niet normaal.” vertelt René.

Proper Japan

“Dallas kende we een beetje hè. Van de Ewings natuurlijk. En uiteraard de moord op JFK. Van Japan was ik onder de indruk dat het zo proper was. Geen papiertje op de grond. Ik heb graag dat alles net is. Dat in tegenstelling tot Thailand. Daar lekken de katten aan de vis in de winkel, terwijl het verkeer één onoverzichtelijke chaos is. En die smog, jongens toch, we hebben onze zakdoek voor onze mond moeten houden. Dat ze daar maar eens een klimaatmars gaan houden.”