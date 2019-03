René Lismont en zijn 80-jarige vrienden open het Haspengouwse bloesemseizoen Dirk Selis

12u57 0 Sint-Truiden Waar ligt Haspengouw nu eigenlijk? Een vraag die men in West-Vlaanderen of Kappelen niet altijd correct weet te beantwoorden. De stad Sint-Truiden profileert zich al enkele jaren als hoofdstad van Haspengouw. Het heeft nu zelfs zoals in de Hollywood-hills in de Bloesemvallei aan de BFV Bloesembar ‘HASPENGOUW’ vastgelegd in het landschap. René Lismont en zijn 80-jarige vrienden openden het Bloesemseizoen 2019 met veel charme.

Zo’n 40m lang op 4m hoog staan de letters te blinken in de lentezon. Schepen van Toerisme Hilde Vautmans is in haar nopjes. René Lismont staat langs haar en luistert aandachtig naar wat de blonde Truiense schepen te vertellen heeft. “We zijn als hoofdstad van Haspengouw trots dat we in de bloeimaand zoveel mensen mogen aantrekken vanover het hele land. Deze landmark maakt het plaatje compleet. Laat ons deze mooie plek delen met de wereld. Net zoals men doet met Hollywood. Eén steeds terugkomende vraag kunnen we nu schrappen: is dit hier nu Haspengouw? Samen met de educatieve wandeling en de opleiding voor onze barmedewerkers hebben we fel geluisterd naar onze bezoekers van afgelopen jaar”, zegt Vautmans.

Bloesemwandeling en kinderanimatie

“Dit jaar presenteren we enkele nieuwigheden. Vanuit de BFV Bloesembar kan je een bewegwijzerde wandeling maken van ongeveer 3 km doorheen holle wegen. Onderweg vind je het fruitverhaal en kan je genieten van het prachtige landschap. De kinderen kunnen zich amuseren en op zondag is begeleide kinderanimatie van 14 tot 18 uur in samenwerking met de Stad Sint-Truiden.” vertelt de schepen verder.

Barbecueën in de bloesemvallei

Er kan ook opnieuw gebarbecued worden in de bloesemvallei. Iedereen kan reserveren via de website www.bloesembar.com en in de voorziene uren reserveren voor slechts 18 EUR. Het restaurant heeft een exclusief terras, maar bij minder goed weer kan er ook binnen gegeten worden. “Goede concepten herhalen we. Zo is er iedere zondag het bloesemontbijt van 9 uur tot 12 uur inclusief een gegidste bloesemwandeling voor 22 EUR. Alle zondagen zijn er ballonvluchten om 7 uur en 19 uur. Voor 140 euro gaat u van de grond tussen de bloesems. Reserveren kan via www.bloesembar.com. Lukt het echt niet om te voet tot aan de BFV Bloesembar te raken? Geen probleem. Op zaterdag, zon- en feestdagen brengt Carrosserie Liebens u met een shuttleservice tot aan de BFV Bloesembar. Op die manier geven we aan iedereen de kans om de BFV Bloesembar te bezoeken. Kostprijs? Helemaal gratis.” besluit Peter Onkelinx van de BFV Bloesembar.