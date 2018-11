Reizende internationale expo ‘Hope and Optimism’ te gast in Europees Parlement Succesvolle tentoonstelling van Gerrit Kempeneers was te bewonderen naar aanleiding van de Africa Week DSS

07 november 2018

14u39 1

‘Hope and Optimism’ is een internationaal liefdadigheidskunstproject dat werd opgericht in 1990. Het heeft geen geografische, politieke of culturele grenzen. Meer dan honderd kunstenaars uit verschillende landen creëerden een kunstwerk met als thema hoop en optimisme.

100ste verjaardag van Mandela

“Dit jaar vieren we de 100e verjaardag van Nelson Mandela, één van de grootste inspiraties voor vredesactivisten wereldwijd. Het is een echte eer om in het hart van de Europese democratie een eerbetoon te houden aan het leven en de verwezenlijkingen van deze prachtige man. Vandaag worden we nog maar eens geconfronteerd met polarisatie en isolatie, dit kunstproject is hier vandaag dus op het juiste moment.” zegt de Truiense curator Gerrit Kempeneers.

Unesco

Meer dan honderd kunstenaars uit verschillende landen hebben destijds een kunstwerk gecreëerd rond het thema van hoop en positief denken, ook in moeilijkere tijden. Het unieke van deze tentoonstelling is dat de landen zelf een kunstenaar nomineerden en de geselecteerde werken zijn beschermd door Unesco.

De tentoongestelde werken zijn van onder andere Philippa Hobbs (Zuid-Afrika), Ali Omar Ermes (Libië), Austin Hleza (Swaziland), Bruce Onobrakpeya (Nigeria) en Frédéric B. Bouabré (Ivoorkust).