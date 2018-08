Recordopkomst voor 16de editie Terrasfilms door warm weer 04 augustus 2018

Tijdens warme zomeravonden in Limburg genieten van een spannende, aangrijpende of romantische film in openlucht. Dat is al 16 jaar het uitgangspunt van 'Terrasfilms'.





" Vandaag loopt onze zestiende editie en bezoeken we 28 verschillende Limburgse steden met 32 vertoningen. We blijven groeien en ook in 2018 zijn we opnieuw voor een uitmuntend filmprogramma met op telkens bijzondere locaties gegaan." legt Peter Driesen van de vzw Curieus ons uit.





"Inmiddels zijn we al zeven vertoningen verder en het is overal een groot succes. De zwoele zomeravonden zullen hier zeker een invloed op hebben."





www.terrasfilms.be (DSS)