Recordoogst: 2 miljoen kilo kersen 31 juli 2018

Meer dan twee miljoen kilogram kersen. Na twee rampzalige seizoenen stevenden de kersenboeren dit jaar af op een recordoogst.





"Het droge en zonnige weer heeft voor een excellente kwaliteit gezorgd zoals we ze al enkele jaren niet meer gezien hebben", zegt directeur Filip Lowette van de Belgische Fruitveiling (BFV).





Dat de kersenteelt bekend staat als een enorm kwetsbare teelt, is geweten. Denk maar aan de lentenachtvorst van 2017 of de noodlottige regenval van 2016, die een groot deel van de oogst zwaar beschadigden. Een heel ander verhaal dit kersenseizoen. Zo reden fruitboeren bijna constant af en aan bij het sorteercentrum van de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden."





De exportmogelijkheden voor kersen zijn dit seizoen wel verlaagd. Door het mooie weer elders in Europa werden ook daar oogstrecords verbroken. De boeren en het BFV roepen daarom op om zo veel mogelijk voor kersen van eigen bodem te kiezen. (DSS)