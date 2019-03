Radiomast Trudo FM begeeft het in stormweer DSS

08 maart 2019

13u13 0 Sint-Truiden De zendmast van de lokale radio Trudo FM en Vrije Radio Wellen is gisterennacht door het stormweer doormidden geknakt. De radiozender is voorlopig uit de ether, maar zal vanaf morgen terug opnieuw operationeel zijn.

“Onze zendmast had al wat averij opgelopen tijdens de zomerstorm van 2017, maar was toch blijven rechtstaan. Vannacht heeft een hevige windstoot van de andere kant komende onze trouwe mast doen plooien. Onze verzekeraar is vanmorgen ter plaatse gekomen om de schade op te meten en wij hopen morgen terug in de ether te gaan” zegt Peter Claes, eigenaar van radiozender Trudo FM. Ook Vrije Radio Wellen hangt van de zendmast af die iets verder als Ijzerwaren Pirard op Schurhovenveld staat. “Je kan ons wel blijven beluisteren via onze live stream en via de apps Radioline en Tuneln” zegt Peter Claes nog.