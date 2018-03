Puppy bijna ontvoerd aan Veemarkt Duo springt uit bestelwagen en probeert leiband los te rukken, Andere hond bijt in arm, Daders slaan op de vlucht MARCO MARIOTTI

13 maart 2018

02u58 0 Sint-Truiden Serge Vranken uit Sint-Truiden haalt opgelucht adem: hij heeft zijn puppy Angel nog. Toen Serge zondagavond met zijn twee honden wandelde, sprongen twee mannen uit een bestelwagen en probeerden een leiband uit zijn handen te trekken. "Gelukkig kon mijn andere hond Hummer één kerel in de arm happen, waarna ze vluchtten."

Bijna was hij zijn negen maanden oude puppy Angel kwijt, maar het was dankzij de moedige Hummer dat Serge Vranken nog steeds de twee American Bullies heeft. Zondagavond rond 23 uur besloot hij met zijn twee honden een avondwandeling te maken in Sint-Truiden. Angel is nog maar negen maanden oud, maar Hummer is al een flink dier van negentien maanden. "Ik wandelde met ze over de Veemarkt en had in elke hand één leiband", vertelt hij. "Plots vertraagde er een bestelwagen langs mij, ging de schuifdeur open en sprongen er twee mannen uit."





De kerel hadden het overduidelijk op de kleine Angel gemunt. Eén dader greep de leiband vast en probeerde die uit de handen te rukken van Serge. Maar nog voor hij goed wist hoe te reageren, nam Hummer de touwtjes in handen. De hond ontfermde zich over Angel en beet de dader meteen in de onderarm. "Hij liet niet los, en de andere man was intussen weer richting de bestelwagen gelopen. Zelf probeerde ik vooral de twee leibanden stevig vast te houden, van loslaten was geen sprake." Uiteindelijk loste Hummer na een vijftiental seconden en droop ook de tweede verdachte af.





Populair ras

De zwarte bestelwagen - vermoedelijk een Mercedes - ging er in een rotvaart vandoor. Volgens Serge Vranken was er met zekerheid al één bestuurder aan boord, dus moesten ze zeker met zijn drieën geweest zijn. "De nummerplaat heb ik niet goed kunnen lezen, maar het was er wel één uit Roemenië." Na de feiten trok Vranken meteen huiswaarts. "Angel was erg geschrokken en Hummer bleef overbeschermend. Ze zijn nochtans geen familie, maar Hummer heeft zo'n karakter." Ook Serge heeft naar eigen zeggen veel bijgeleerd. Hij zal voortaan niet meer de straat op gaan zonder speciale leiband. "Het zal eentje worden die ik rond mijn middel kan binden. Op die manier heb ik mijn handen vrij, als er zich nog iets soortgelijks zou voordoen." Waarom de mannen het op de American Bully gemunt hadden, is niet duidelijk. Wel staat vast dat het hondenras vandaag heel populair is. Volgens hondenkenners worden de dieren ook in het buitenland verkocht om ze met elkaar te laten vechten.