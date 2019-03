Privatisering zwembad Sint-Truiden kost alle 25 werknemers hun baan Dirk Selis

17 maart 2019

16u49 30 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden liet haar 25 personeelsleden afgelopen vrijdag weten dat ze bij de overgang naar het nieuwe zwembad allemaal ontslagen zullen worden. Het nieuws raakte vandaag pas bekend. Omdat op eerdere infovergaderingen werd beloofd dat dit niet zou gebeuren, spreekt het personeel van woordbreuk. Oppositiepartij sp.a wil job- en loonzekerheid voor het personeel en zal het stadsbestuur daarover morgen op de gemeenteraad aan de tand voelen.

“Bij de uitrol van de plannen voor het nieuwe zwembad, uitgebaat door de firma Lago, werd het personeel beloofd dat zij óf binnen de stadsdiensten óf binnen de nieuwe uitbating hun job zouden kunnen behouden. Het oude zwembad zou ook open blijven tot het nieuwe klaar was, waardoor het personeel naadloos van het ene naar het andere gebouw zou kunnen overstappen” zegt sp.a-fractieleider Gert Stas. “Op twee eerdere infovergaderingen werd dit door het stadsbestuur bevestigd aan de ongeruste werknemers. Bij een laatste bijeenkomst voorbije vrijdag blijkt nu plots dat alle personeel toch ontslagen wordt tegen juni 2020. Eerder beloofde garanties worden ingetrokken en het personeel wordt aangeraden te solliciteren bij Lago” zegt Stas.

Zwembad in juni reeds dicht

“Daarenboven zullen van juni tot december 2020 zowel het oude als het nieuwe zwembad dicht zijn. Daardoor zal zelfs succesvol overgestapt personeel sowieso een half jaar zonder job zitten. Velen zullen niet anders kunnen dan al eerder een nieuwe - onzekere- job gaan zoeken waardoor Lago de handen vrij heeft om ander en goedkoper (jonger) personeel aan te trekken. De stad Sint-Truiden toont zich hier een onbetrouwbare en perfide werkgever. Het personeel, ongeveer 25 personen, werd hier met een kluitje in het riet gestuurd. Met valse beloftes het personeel gemotiveerd aan de slag houden om daarna toch te ontslaan, zijn toeren uit de 19e eeuw en een moderne stad onwaardig. Sp.a vraagt naast job- en loonzekerheid voor het personeel ook een menselijke overbrugging van de “6 maanden zonder loon”. De privatisering van het zwembad kent al voor de eerste steenlegging zijn eerste slachtoffers: het eigen personeel” besluit Gert Stas (sp.a).

Verschillende personeelsleden van het zwembad bevestigden aan onze krant de aangekondigde ontslagen, maar wilden uit vrees voor repercussies, voorlopig niet in de krant reageren.

Gepaste begeleidingsmaatregelen

Schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) reageert: “Elke huidige werknemer krijgt tussen nu en twee maanden een persoonlijk voorstel van de nieuwe zwembadpartner, op zijn of haar maat. Onze werknemers zullen hierin maximaal begeleid en ondersteund worden door onze eigen personeelsverantwoordelijke en uiteraard ook de HR-diensten van de nieuwe partner. Ook onze vakorganisaties worden de komende maand mee betrokken. Daarnaast zijn er tussen nu en de opening van het nieuwe zwembad nog geregeld interne vacatures in ons stadsbedrijf. Het staat iedereen vrij om ook daar zijn of haar kandidatuur te stellen. Voor die collega’s die noch wensen over te gaan naar de nieuwe partner, noch in aanmerking komen voor een interne vacature, zullen gepaste begeleidingsmaatregelen worden uitgewerkt in overleg met de vakorganisaties.”