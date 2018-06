Prijsduiven ziek: "Het lijkt of ze vergiftigd zijn" 16 juni 2018

02u40 0 Sint-Truiden Alle duiven van Freddy Frijters blijven al dagen stilletjes in hun hok zitten. Freddy denkt dat zijn dieren vergiftigd werden. "Normaal maken ze rondjes en zie ik ze pas na twintig minuten terug. Nu blijven zelfs de kampioenen troosteloos binnen."

Al 41 jaar vliegt de man uit Brustem bij Sint-Truiden met zijn duiven, met heel wat prijzen tot gevolg. Enkele topexemplaren kunnen al 15 titels op hun naam schrijven. "Dat komt allemaal niet vanzelf," weet Freddy. "Ik verzorg mijn diertjes goed. Maar een paar dagen geleden stonk het hier hard. Vorig jaar is dat ook een keer geweest. De eigenaar van het perceel achter mijn duivenhokken gebruikt vermoedelijk een soort gif om het onkruid tegen te gaan. Het is zo krachtig dat ik een poos in de walm gezeten hebben. Zelfs ik kreeg het moeilijk met ademen, wat moet dat dan wel niet zijn voor zo een duif? Ik heb twee wilde duiven dood achter mijn tuin gevonden. Gestorven waarschijnlijk, door enkele vergiftigde wormpjes op te pikken. Nochtans had ik de eigenaar hiernaast vorig jaar al gevraagd om voorzichtiger te zijn met het product. Deze keer heeft hij er blijkbaar nog een extra lading bijgedaan."





De gevolgen zijn ingrijpend. Terwijl Freddy normaal de ene wedstrijd na de andere wint, gaat hij dit seizoen verstek moeten geven. "Ik ben begonnen met vitaminekuren. Maar ik verwacht niet dat ik mijn duiven daarmee nog klaar krijg. Voor het eerst in 41 jaar kan ik niet meedoen." De man overweegt klacht in te dienen bij de politie.





(RTZ)