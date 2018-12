Pool en Truienaar samen naar gevangenis Birger Vandael

05 december 2018

Een 35-jarige Pool en een 28-jarige Truienaar zijn veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 27 maanden en zes maanden. Ze zijn schuldig voor het plegen van een diefstal in Sint-Truiden in september 2018, waarbij ze tal van elektronica, juwelen en een doos witte wijn stalen. De Poolse man sloeg enkele dagen ervoor al toe in Sint-Truiden en deed dat ook twee weken eerder in Herk-de-Stad. Daarenboven verkocht hij die periode in Sint-Truiden heroïne. Hij werd op 7 maart van dit jaar reeds veroordeeld tot zestien maanden cel met probatieuitstel voor diefstal. Nu is zijn celstraf effectief.