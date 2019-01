Politiezone Haspengouw staat in de steigers DSS

25 januari 2019

16u46 0 Sint-Truiden De Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie een schot voor de boeg en kondigde aan dat er opnieuw fusiegesprekken bezig zijn tussen de politiezones van Sint-Truiden en Tongeren. Die gesprekken worden ook in Tongeren bevestigd.

Alleen die twee zones - Tongeren-Herstappe enerzijds, en Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken anderzijds - grenzen niet aan elkaar. En dus moeten Heers, Borgloon en/of Wellen en Kortessem zich afsplitsen van hun huidige politiezone en net daar knelt het schoentje.

“Er zijn inderdaad volop gesprekken bezig om naar een schaalvergroting te gaan in Zuid-Limburg”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Elders in Limburg staat men daar al veel verder, we moeten dus uitkijken dat we niet achterop geraken. 2019 wordt dus een cruciaal jaar voor Politiezone Haspengouw. Er zijn twee doelen: efficiëntie door de middelen beter in de zetten en de nabijheid van de politie verzekeren. Zo kunnen we op vlak van recherche en IT efficiënter te werk gaan.”

Burgemeester Els Robeyns van Wellen valt uit de lucht: “Ik ben niet op de hoogte van deze gesprekken. Ik wil er wel graag bij zijn als daar over gesproken wordt en enkel op basis van objectieve cijfers en in het belang van elke gemeente van de politiezone.”