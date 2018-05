Politie pakt mannen met taser op 12 mei 2018

02u41 0

De Leuvense politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen opgepakt die met een taser aan het zwaaien waren op de Oude Markt in Leuven. Tijdens een schermutseling haalden twee mannen, een 19-jarige uit Sint-Truiden en een 17-jarige uit Leuven een stroomstootwapen boven. Die zou enkel getoond zijn, maar niet gebruikt. "Onze politieploegen hebben de taser in beslag genomen. Hij lag verstopt onder een bloembak", bevestigt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Het tweetal werd meegenomen naar het commissariaat. Het is onduidelijk van wie het wapen precies is. (ADPW)