Politie pakt in Sint-Truiden man op met twaalf gestolen fietsen in zijn wagen Toon Royackers

05 maart 2019

18u43 0 Sint-Truiden De lokale politie heeft afgelopen weekend een dief betrapt met liefst twaalf gestolen fietsen in zijn bestelwagen. De dader liep tegen de lamp dankzij het uitgebouwde cameranetwerk in de stad.

Een operator van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken had zondagochtend op die camerabeelden een man opgemerkt die zich erg verdacht gedroeg in de omgeving van het station. Hij sleepte een fiets die nog op slot was naar zijn wagen. Via de andere camera’s die in de omgeving hangen, kon de politie de verdachte perfect blijven volgen, tot hij door een patrouille werd staande gehouden. In zijn wagen troffen agenten niet alleen de pas gestolen fiets van het station in Sint-Truiden aan, maar ook elf andere gestolen rijwielen. Enkele van die fietsen bleken eerder verdwenen te zijn in Tienen. De Marokkaanse man zonder vaste verblijfplaats in ons land, werd meteen meegenomen. Hij mocht het intussen al komen uitleggen voor de onderzoeksrechter in Hasselt.