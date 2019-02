Politie onderzoekt brandstichting in Brustem MMM

18 februari 2019

18u34 0 Sint-Truiden Politie en parket zijn een onderzoek gestart na een brand in de Brandhoutstraat in Sint-Truiden.

In de nacht van zondag op maandag brak er brand uit in de woning in Brustem. Brandweer Sint-Truiden snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Maar in de woonst werden enkele brandhaarden ontdekt. Al snel werd er uitgegaan van brandstichting.

De bewoner werd meegenomen voor verhoor. “We kunnen enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt naar de oorzaak van de brand", reageert korpschef Steve Provost. Of er al iemand werd opgepakt en aangehouden, kon niet worden bevestigd.

Het huis is tijdelijk onbewoonbaar maar is intussen ook verzegeld. Pas als er sprake is van een doorbraak, zal het lint worden verwijderd. Niemand raakte gewond.