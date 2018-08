Plezier en spektakel op 23ste Sport- & Ballonhappening 02 augustus 2018

Zondag 5 augustus palmt de jaarlijkse Sport- & Ballonhappening de Grote Markt in.





Het event is al aan zijn 23ste editie toe. In de namiddag kunnen kinderen kennismaken met een rijke waaier aan sporten. 's Avonds gaan een 16-tal luchtballonnen vanop het Marktplein in koor de hoogte in.





Kinderen en jongeren kunnen op zondag 5 augustus sportshoppen op de Truiense Grote Markt. Tientallen lokale clubs etaleren er hun werking. Van atletiek en dansen over judo en capoeira tot volleybal en hockey.





Ook deze keer sluit de spectaculaire Ballonhappening de geslaagde sportdag af. Omstreeks 19 uur gaan een 16-tal heteluchtballonnen, 'special shapes' en 'hot-airs' naar omhoog om het luchtruim te kleuren. Vluchtleider René Mathei zal opnieuw alles in goede en veilige banen leiden.





"Voor de collectieve opstijging zakken jaarlijks duizenden bezoekers af naar Sint-Truiden. Elke ballon heeft een aparte en unieke vorm, wat een magnifiek luchtspektakel oplevert. De passagiers genieten op hun beurt van een prachtig panorama over onze bruisende stad en haar vele dorpslandschappen. Dat is een bijzondere ervaring, die je nooit zal vergeten", besluit schepen van Sport Carl Nijssens (DSS)