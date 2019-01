Personeel Punch Powertrain gerustgesteld De Chinese automarkt is terug in beweging gekomen Dirk Selis

10 januari 2019

19u18 8 Sint-Truiden De dreigende onweerswolken boven Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken klaren op. Het overleg tussen de vakbonden en het management van Punch Powertrain is vanochtend zeer positief verlopen. Zowel manager Cor van Otterloo als de secretaris van ABVV Metaal, Raf Dal Cero zien de toekomst opnieuw vol vertrouwen tegemoet.

Punch Powertrain kampte met een sterkte terugval van de Chinese automarkt — de grootste ter wereld. Daar was de verkoop in november met bijna veertien procent gedaald. Het was de vijfde maand op rij met rode cijfers. Daarenboven schrapte ceo Cor van Otterloo in oktober — zeer tegen zijn zin — een megadeal met Iran, onder druk van de Amerikaanse regering. Hierdoor sputterde de motor bij Punch in Sint-Truiden. De economische werkloosheid trof toen al een tweehonderdtal arbeiders. Vakbonden werden onrustig en eisten duidelijkheid van het management. Die duidelijkheid is er vandaag dan ook gekomen.

Opnieuw beweging in Chinese automarkt

“De Chinese overheid heeft zopas het plan om de CO2-uitstoot terug te dringen in de vijf grootste regio’s in China met een jaar verlaat. Die regio’s zijn verantwoordelijk voor de helft van de Chinese autoproductie, wat de grootste automarkt ter wereld is. Hierdoor komt er terug beweging in de autoverkoop. Ondertussen is er ook goed nieuws van de Franse autoconstructeur PSA gekomen. Ik verwacht dan ook dat onze mensen nog enkele weken dienen te stempelen en dat we daarna terug volle bak aan de slag gaan.” vertelt een opgeluchte CEO Cor van Otterloo. Ook secretaris van ABVV Metaal, Raf Dal Cero die vandaag een overleg had gevraagd met het management, slaakt een zucht van verlichting. “We waren bijzonder ongerust, maar het management heeft die ongerustheid vandaag weggenomen. We zien de toekomst van onze mensen binnen Punch Powertrain weer met een gerust hart tegemoet.”