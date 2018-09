Penspony's van Benny Su gaan viraal TRUIENS DIALECT RAZEND POPULAIR OP MADLIPZ-APP DIRK SELIS

07 september 2018

02u34 0 Sint-Truiden De Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden, van Benny Su aka Kristof Duchateau (44) klokt vandaag af op 21.488 volgers en er komen er elke dag honderden bij. Het Truiense dialect staat klaar om 6 jaar na de film Rundskop Vlaanderen opnieuw te veroveren.

MadLipz is een razend populaire app die in 2016 werd gelanceerd door drie Canadezen met een even simpel als briljant idee: bestaande filmfragmenten voorzien van een grappige nasynchronisatie. Omdat ze een multiculturele achtergrond hebben, begrepen ze als kind niet altijd wat er werd gezegd in cartoons en films. Daarom zetten ze het geluid af en deden ze de stemmen zelf. Dat bracht hen op het idee van deze app. Dubben is altijd een populaire vorm van parodie geweest, maar tot zij met deze app kwamen, was zoiets alleen mogelijk als je een beetje verstand had van videomontage. Nu kan iedereen het.





De MadLipzgroepen op Facebook rijzen dan ook als paddenstoelen uit de grond. Die van Sint-Truiden is er eentje die er bovenuit torent en dat heeft alles te maken met de filmpjes van moderator en stichter van de groep Benny Su, die in het echte leven mecanicien is in Sint-Truiden en eigenlijk Kristof Duchateau (44) heet.





"Een drietal maanden geleden stuurde een vriend een filmpje van MadLipz door. Ik was meteen verkocht, downloadde de app en postte 2 filmpjes. Onmiddellijk kwamen er heel veel positieve reacties, en dus maakte ik een groep op Facebook aan waarbij ik ook andere mensen de kans gaf filmpjes te posten. Al snel postte een heel aantal mensen ook filmpjes. Zo hadden we na een dikke maand bijna 9000 leden, na 3 maanden zitten we aan 21.500 leden. Elke dag komen er nog nieuwe volgers bij."





"Natuurlijk had ik nooit gedacht dat het zo een vaart zou lopen, vooral omdat het eigenlijk als grap bedoeld was. Het is op korte tijd enorm geëxplodeerd waardoor ik er wekelijks toch wel een aantal uren moet insteken maar dat doe ik met plezier natuurlijk. Ik krijg nu ook wekelijks aanvragen om reclamefilmpjes te maken voor cafés, restaurants, winkels, dancing en zelfs de stad Sint-Truiden", vertelt Kristof.





Michaël R Roskam

Op zoek naar een verklaring waarom het Truiens dialect zo gesmaakt wordt, gaan we te rade bij filmregisseur Michaël R Roskam, die in februari 2012 met zijn film Rundskop het Truiense dialect tijdens de Oscaruitreiking voor een wereldpubliek introduceerde.





"Ze zijn echt wel grappig, hé! De combinatie van twee elementen maakt dat ons dialect zo gesmaakt wordt: aan de ene kant heb je de dynamische klanken die speelse overdrijvingen toelaten in de articulatie. De combinatie tussen het licht zangerige met het staccato van de Duitstalige invloeden dat je enkel in het Zuid-Limburgse dialect tegenkomt, zorgt voor een heel unieke klankkleur", doceert de regisseur.





"Anderzijds is er het gevoel voor humor zelf. Haspengouwers eten en drinken graag, zijn open en gastvrij en gebruiken humor om mensen op hun gemak te stellen. De licht overdrijvende humor en plezante zelfspot komt geheel tot zijn recht in het Zuidlimburgse dialect. Het eindeloos kunnen uitvinden van charmante scheldwoorden, denk maar aan de penspony's, is dan ook een Truiense volkssport bij uitstek", vertelt Roskam.





