Pater Herman (92):“Ze krijgen mij niet weg, ik blijf hier om over de geest van Franciscus te waken” Minderbroeders verlaten na 800 jaar klooster in Sint-Truiden Dirk Selis

05 maart 2019

18u32 0 Sint-Truiden Na 800 jaar verlaten de minderbroeders noodgedwongen het oudste minderbroedersklooster van België in Sint-Truiden. Het museum DE MINDERE moet de geest van de minderbroeders er doen voortleven. Op 17 maart vindt de laatste eucharistieviering in de Minderbroederskerk plaats en trekt de laatste minderbroeder de deur onverbiddelijk achter zich dicht.

De negen minderbroeders vertrekken uit hun klooster in Sint-Truiden. Het is van te moeten, omdat het financieel onhoudbaar is om het klooster nog langer open te houden. “Er zijn geen nieuwe roepingen meer en daar moeten wij ons bij neerleggen. Tja, hebben ze mij nog gevraagd om die laatste mis te doen. Omdat ik gardiaan ben. Precies of ik geen emoties heb” zegt pater Frans met pijn in het hart. Ze zullen nu deels naar Hasselt en Wilrijk verhuizen.

Bedelorde

Het gebouw is geen eigendom van de minderbroeders, aangezien het een bedelorde is en de minderbroeders geen eigendommen hebben. Door de erfpacht tussen de kerkfabriek en de minderbroeders af te breken, kreeg de stad Sint-Truiden de mogelijkheid om een nieuw erfpacht voor de komende 30 jaar af te sluiten. Het stadsbestuur onderzoekt vandaag verschillende pistes voor een herbestemming van het gebouw. Een nieuw stadskantoor, wordt gefluisterd.

museum DE MINDERE

De minderbroeders willen hun geest echter doen voortleven in het museum DE MINDERE. “Het museum is belangrijk om de omslag naar de toekomst te maken. Mensen kunnen er via de nieuwe opstelling zien en ervaren wat 800 jaar minderbroeders inhield. We willen graag dat elke Vlaming minstens één keer in zijn leven naar het museum komt”, zegt pater Herman Hansen. “Met de nieuwe opstelling proberen we het franciscaanse erfgoed te verbinden met de wereld van vandaag en een reflectie te bieden.”

Pater-Manager

Het was pater-manager Herman Hansen (92) die alle stukken van de Vlaamse Minderbroeders naar Sint-Truiden wist te halen. Als pater diende hij zijn gelofte van armoede te respecteren, als manager ging hij echter voluit. Hij verdedigde ook tegen alles en iedereen Sint-Truiden als locatie voor het museum in Vlaanderen. Met zijn hart deze keer en minder met het verstand, want het deed hem hartzeer om te zien hoe weinig Truienaren wakker liggen van het museum. Hansen blijft ook in Sint-Truiden als eeuwig voorvechter van De Mindere: “Ze krijgen mij niet dood, ik blijf hier om over de geest van Franciscus te waken”.

Klimaatspijbelaars

De thema’s van Franciscus van Assisi blijken relevanter dan ooit, bijvoorbeeld voor klimaatspijbelaars. “Het is een heel relevante opstelling en ook jongeren kunnen zich laten inspireren door Sint-Franciscus, de patroonheilige van de ecologisten”, zegt pater Bob Van Laer. “Het is een museum voor jong en oud, en voor iedereen die op zoek gaat naar nieuwe bewegingen. Denk maar aan onthaasten, consuminderen, de ecologische voetafdruk, de draagkracht van de planeet en respect voor andere religies. Franciscus is daar een rolmodel in.”

Op 17 maart wordt de deur van het klooster na de laatste eucharistieviering definitief dichtgetrokken. “Iedereen is uitgenodigd op de eucharistieviering om de minderbroeders een hart onder de riem te steken. Op 19 maart verhuizen we vervolgens de godslamp van de Minderbroederskerk naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en dan is het helemaal voorbij”.