Pastabar Tom Boonen is gesloten... maar zou spoedig in een nieuw jasje heropenen Dirk Selis

27 februari 2019

21u02 0 Sint-Truiden Pastabar Roberta, de Truiense horecazaak van Tom Boonen, is tijdelijk gesloten. Dat wordt gemeld via een A4'tje tegen het raam. Hoewel vorige week nog bleek dat de zaak het moeilijk heeft, wordt meteen ook een heropening aangekondigd, en dat in een nieuw jasje.

Anderhalf jaar nadat Tom Boonen in hartje Sint-Truiden de deuren opende van ‘Roberta Pastabar’, sputtert de motor. “Het gaat momenteel inderdaad moeilijk”, erkende Paul De Geyter vorige week al in onze krant. Hij is naast manager van Boonen ook medevennoot van het familierestaurant, waar de authentieke Italiaanse keuken centraal staat. “De reden? De vele wegenwerken in de binnenstad. Geen mens die hier nog geraakt.”

In de Truiense horecawereld werd evenwel al langer gefluisterd dat het lang niet goed ging met de pastabar, en daar zouden wegenwerken volgens meerdere tongen niets mee te maken hebben. Tom Boonen zelf was er niet vaak te zien, maar het probleem lag — opnieuw naar verluidt — bij slecht management. De voormalige topsporter stond voor dat laatste niet zelf in.

Uitbaters Roberta en Filippo Catania waren er alleszins het hart van in toen het verhaal van de problemen in ‘hun’ pastabar in onze krant verscheen. Al tonen zij zich inmiddels klaar om een nieuwe stap te zetten — afwachten welke dat zal zijn.