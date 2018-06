Parking loopt onder, terras spoelt weg 02 juni 2018

02u59 0

In Sint-Truiden moest de politie vrijdagmiddag snel enkele auto's wegtakelen aan de parking van het station. Het terrein liep vrijdagmiddag langzaam onder water.





Uit voorzorg liet de politie enkele wagens, waarvan de eigenaar niet meteen gevonden werd, wegslepen. Zij konden hun auto nadien kosteloos gaan ophalen aan het Stadswerkhuis. In deelgemeente Gelmen spoelde de ondergrond voor taverne 'Het lelijke eendje' gedeeltelijk weg. Daardoor begon het terras gevaarlijk weg te zakken. Brandweerlui kwamen ook ter plaatse om te controleren of de gevel nog wel stevig genoeg was. In deelgemeente Velm liepen verschillende straten onder.





Tijdens het hevige onweer van 's ochtends was de bliksem al ingeslagen op een bedrijfspand langs de Rode Kruisstraat in buurgemeente Gingelom. Daardoor waren de elektrische installaties van een nabijgelegen kapsalon vernield. (RTZ)