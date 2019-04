Paasmaandag groot spel en paaseierenzoektocht in het Truiense stadspark DSS

19 april 2019

16u59 1 Sint-Truiden Wie nog op zoek is naar een leuke activiteit voor aankomende paasmaandag, is welkom in het stadspark van Sint-Truiden. Tussen 10 en 17 uur kan iedereen er gratis XL-spelen ontlenen. De dag starten gebeurt met een paaseierenzoektocht.

Meer gezellige, kleinschalige activiteiten in het stadspark: dat is wat de Truienaren willen. Dat bleek althans uit een enquête die de Jeugdraad een tijdje geleden afnam bij meer dan 1.000 inwoners. “Zowat 40 procent vraagt meer beleving in ons stadspark. Voor ons een duidelijk signaal om mee aan de slag te gaan. Na ‘Pret in het Park’, dat op 11 mei ook terugkeert, organiseren we op paasmaandag 22 april een groot spel in het klein park. Iedereen die dat wil, kan er van 10 tot 17 uur gratis XL-spelen ontlenen en zich helemaal uitleven. ‘s Ochtends starten we met een paaseierenzoektocht, leuk voor jong en oud”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans (Open Vld). “De ideale activiteit om je paasmaandag aan te besteden. Met het hele gezin middenin het groen ravotten of samen met vrienden lekker ouderwets buiten spelletjes spelen: op een zonnige, vrije lentedag is er toch niets plezanter dan dat”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren (CD&V).