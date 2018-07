Overdreven sproeien bij STVV? Neen, een lek 28 juli 2018

Donderdag leek het erop dat voetbalploeg STVV wel heel gretig aan het sproeien was op de jeugdvelden.





Omstaanders spraken van een waterfontein van wel tien meter hoog. De Diestersteenweg liep zelfs even vol water. Het leek erg wraakroepend in tijden waarin waterverspilling absoluut 'not done' is. Woordvoerder Alain Coninx kwam echter al snel met de uitleg: "Er was een lek aan een kraan, waardoor het water op de steenweg is gelopen. We doen er alles aan om geen water te verspillen en sproeien zeker niet meer dan nodig is." (BVDH)