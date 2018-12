Oud-Burgemeester Jef Cleeren stapt op zijn 84ste opnieuw in het huwelijksbootje met 21 jaar jongere vriendin Dirk Selis

21 december 2018

17u11 44 Sint-Truiden Vanmiddag trouwde de oud-burgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren in het Stadhuis op de Grote Markt met zijn 21-jaar jongere vriendin Nicole Rekoms . Burgemeester Veerle Heeren voltrok in aanwezigheid van tal van bekende Truienaren, waaronder de Gouden Schoen Lon Polleunis de huwelijksplechtigheid.

Een duidelijke geëmotioneerde Jef Cleeren stond wat onwennig aan de zijde van zijn bruid voor burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Hij die zelf ontelbare huwelijken op het stadhuis had voltrokken moest nu zelf zijn huwelijksbelofte afsteken. Gouden Schoen en vriend voor het leven Lon Polleunis keek vanop de toeschouwersbanken instemmend toe. Jef had gehoopt in het geheim te kunnen huwen, maar dat was de iconische Truienaar helaas niet gelukt. Noblesse oblige.

50 jaar politiek

Maar ook politiek gaat het hem nog voor de wind. Als lijstduwer met 1.250 voorkeurstemmen haalde Cleeren het vijfde beste resultaat. In januari 2019 is hij 49 jaar actief in de politiek. Stoppen zit er evenwel nog niet in. “Ik kan mijn kiezers niet teleurstellen en wil nog verder doen. Een datum wil ik niet vastleggen, maar ik zou de kaap van 50 jaar graag halen om dan de fakkel door te geven aan een jonger veulen”, zegt Cleeren, die naar verluidt ook nog graag als voorzitter van de Bouwmaatschappij aan de slag wil blijven.

Volksmens

Jef Cleeren kan terugblikken op een rijk gevulde carrière. Als studiemeester in het Technicum zette hij op 10 oktober 1970 zijn eerste stappen in politiek en werd met 1.242 stemmen drie jaar lid van het OCMW. Bij de verkiezingen van 1974 kreeg hij een eerste schepenambt. En op 1 januari 1977 volgde hij partijgenoot Firmin Aerts op als burgemeester van Sint-Truiden. Dat bleef hij zestien jaar tot dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 aan de kant werd geschoven door Ludwig Vandenhove, hoewel CVP de grootste partij was en Cleeren de meeste voorkeurstemmen had. Cleeren verdween naar de oppositie, tot 2012 toen hij opnieuw met 2.124 voorkeurstemmen verkozen raakte. Cleeren werd voorzitter van de gemeenteraad, maar in 2017 werd hij opgevolgd door Marc Bels en nu is hij raadslid. “Maar zo lang ik kan, zal ik mijn werk als volksmens blijven verderzetten”, zegt Cleeren daarover.

Tru

Sint-Truiden was eind januari 2014 in de rouw door het overlijden van Trudo Cleeren, de enige zoon van de populaire CD&V-politicus. Jef Cleeren, die zijn eerste vrouw Gaby vrij vroeg verloor, ging gebukt onder het verdriet. Maar het geknakte riet breekt niet. Vandaag lacht het geluk hem opnieuw toe. Vele Truienaren wensten de sympathieke oud-burgemeester geluk. Ook deze krant wenst Jef en Nicole een voorspoedig huwelijk.