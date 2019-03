Organisatie Trudofeesten houdt infoavond voor Truienaren DSS

07 maart 2019

10u24 0 Sint-Truiden Truienaren die interesse hebben om deel te nemen aan of te helpen bij het massaspektakel van de Trudofeesten op 21 en 22 september zijn op woensdag 20 maart om 20u welkom in de Academiezaal.

Het hoogtepunt van de Trudofeesten vindt plaats op 21 en 22 september. Je kan dan verschillende activiteiten, tentoonstellingen en optredens meepikken. Absolute topper is de avondvoorstelling op de Grote Markt ter ere van Sint-Trudo: een totaalspektakel met theater, dans, muziek en special effects. Het leven van Sint-Trudo en de geschiedenis van Sint-Truiden komen dan op een magische en verrassende manier tot leven.

De Trudofeesten zijn er voor en door Truienaren en daarom is de organisatie op zoek naar lokaal talent. Iedereen die als vrijwilliger zijn of haar steentje wil bijdragen aan het massaspektakel is welkom! Ben je muzikaal, gepassioneerd door dansen, speel je toneel of kan je goed zingen? Stel je dan zeker kandidaat en wie weet sta je in september op het podium op de Grote Markt. Ben je minder artistiek, maar wil je toch graag meewerken? Geen probleem. De organisatie is ook op zoek naar helpende handen voor het werk achter de schermen: decorbouwers, kostuummakers, stagehandes, helpers voor de backstages, medewerkers voor de catering, onthaalmedewerkers voor het publiek, … Iedereen die meewerkt, wordt achteraf uitgenodigd op het medewerkersfeest!

Wie niet aanwezig zijn op de infoavond, maar zich toch kandidaat stellen? Schrijf je in via www.trudofeesten.be