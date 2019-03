Opnieuw Truiens kinderopvangproject geselecteerd voor Gouden Kinderschoen “Stem Doodoo naar de overwinning via www.goudenkinderschoen.be” DSS

19 maart 2019

18u18 0 Sint-Truiden Doodoo, het Truiense opvanginitiatief voor peuters die nog maar pas naar de kleuterklas gaan, is genomineerd voor een Gouden Kinderschoen. Het stadsbestuur moedigt iedereen aan om op het project te stemmen via www.goudenkinderschoen.be, zodat Sint-Truiden na twee jaar opnieuw met deze hoog aangeschreven kinderopvangtrofee aan de haal kan gaan.

Nadat Brede School twee jaar geleden een Gouden Kinderschoen in de wacht sleepte, is de stad Sint-Truiden er opnieuw in geslaagd een nominatie op zak te steken voor deze prestigieuze prijzen inzake kinderopvangbeleid. Doodoo werd geselecteerd binnen de categorie ‘Kind – schoolgaand’.

Geen ganse dag wakker

“Doodoo is een initiatief van onze kinderopvang Tutti Frutti. Hiermee bieden we tijdens de schooluren opvang aan peuters die wel al naar de kleuterklas gaan, maar nog geen ganse dag wakker kunnen blijven. Na een half dagje in de klas, kunnen ze bij ons een dutje komen doen en nadien ook in de opvang blijven. Dagelijks maken zo’n 10 kinderen gedurende een periode van twee à drie maanden gebruik van deze service”, vertelt schepen van Buitenschoolse kinderopvang Hilde Vautmans.

“Het is een mooi en creatief project dat door de ouders die er beroep op doen steevast op enthousiaste reacties onthaald wordt. Doodoo is wat ons betreft dan ook een terechte kanshebber van de Gouden Kinderschoen 2019”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. Het stadsbestuur wil daarom iedereen oproepen om Doodoo aan de overwinning te helpen. Dat kan door van 18 maart tot en met 12 april te stemmen op de website www.goudenkinderschoen.be. Iedere stem telt!